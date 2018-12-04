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Свердловское Заксобрание утвердило проект дефицитного бюджета региона на 2019 год
4 декабрь 2018 (17:52)
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2018. Законодательное собрание Свердловской области приняло во втором и третьем чтениях проект бюджета региона на 2019 год и плановые 2020-2021 год.
Согласно документу, ожидаемый уровень доходов областной казны составит 249,6 млрд руб., расходов — 257,4 млрд руб. Дефицит бюджета таким образом составит 7,8 млрд руб. Планируемый объем межбюджетных трансфертов для муниципалитетов составит 104,7 млрд руб.
За проект областного бюджета проголосовал 41 депутат, против — трое парламентариев.
Согласно документу, ожидаемый уровень доходов областной казны составит 249,6 млрд руб., расходов — 257,4 млрд руб. Дефицит бюджета таким образом составит 7,8 млрд руб. Планируемый объем межбюджетных трансфертов для муниципалитетов составит 104,7 млрд руб.
За проект областного бюджета проголосовал 41 депутат, против — трое парламентариев.
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