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На автодороге Екатеринбург — Тюмень 7 декабря закроют движение из-за установки пешеходных переходов

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2018. На автодороге федерального значения Р-351 Екатеринбург — Тюмень 7 декабря 2018 года планируется закрытие движения транспорта в связи с проведением работ по установке надземных пешеходных переходов. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор».



Движение будут закрывать с 00.00 до 00.40 на км 316+900 (у поворота на п. Московский, рядом с кафе «Монарх»); с 01.30 до 02.10 — на км 312+358 (у поворота на д. Посохова); с 05.00 до 05.40 — на км 305+245 (у поворота на п. Перевалово).



Объехать перекрытие легковой транспорт может через село Мичурино и деревню Большие Акияры с выездами на Р-351 на 295-м километре и Р-254 «Иртыш» (Червишевский тракт) на 174-м.



Всего до конца текущего года ФКУ «Уралуправтодор» установит восемь надземных пешеходных переходов на трассе Екатеринбург — Тюмень в Тюменском районе.

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