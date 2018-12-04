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В 2019 году в Екатеринбургской агломерации планируют отремонтировать 50,1 км дорог

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2018. ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» планирует отремонтировать в 2019 году 50,1 км на территории Екатеринбургской агломерации. Об этом сообщает департамент информационной политики региона со ссылкой на руководителя учреждения Вячеслава Данилова.



Помимо этого, запланирован ремонт 26,5 км региональных дорог и 29 км дорог на территории Тагильской агломерации.



«К 2024 году в Екатеринбургской и Тагильской агломерациях доля дорог в нормативном состоянии (без колей и выбоин) должна будет составлять 85%», — рассказал Вячеслав Данилов.



По его словам, после ремонтных работ к 2024 году в два раза должно сократиться количество аварийных участков, на 10% запланировано снижение доли перегруженных дорог.

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