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«Свердловская теплоснабжающая компания» выплатит более 100 тыс. рублей за разбитый Mercedes в Первоуральске

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2018. Первоуральский городской суд взыскал с ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» (СТК) более 100 тыс. руб. в пользу владелицы автомобиля Mercedes-Benz, пострадавшего при наезде на разрушенный колодец. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



В ноябре 2017 года в Первоуральске на ул. Энгельса произошло ДТП. Жительница города на своем автомобиле Mercedes-Benz в вечернее время наехала на разрушенный колодец во дворе дома, бетонное основание и крышка люка которого находились в стороне от самого колодца. Машина получила механические повреждения. По заключению экспертов, стоимость восстановительного ремонта составила 92 тыс. 153 руб., за саму экспертизу женщина заплатила еще 10 тыс. руб.



Владелица автомобиля обратилась в Первоуральский городской суд с иском к ООО «УК «Магнитка» и ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» с требованиями о возмещении ущерба, причиненного автомобилю. Истец просила взыскать стоимость восстановительного ремонта — 92 тыс. 153 руб., расходы по оплате услуг эксперта — 10 тыс. руб., компенсацию морального вреда — 3 тыс. руб. и расходы по оплате госпошлины.



Решением суда исковые требования удовлетворены частично. С ООО «Свердловская теплоснабжающая компания», признанного надлежащим ответчиком, взыскана стоимость восстановительного ремонта в сумме 92 тыс. 153 руб., расходы по оплате услуг эксперта — 10 тыс. руб., расходы на представителя — 7 тыс. 500 руб. и по оплате госпошлины. Всего 112 тыс. 617 руб. В удовлетворении остальной части требований суд отказал.



С таким решением не согласился ответчик и принес апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Он просил отказать в иске в полном объеме, ссылаясь на отсутствие своей вины в причинении имущественного ущерба истцу.



Судебная коллегия, изучив материалы дела, согласилась с выводом суда первой инстанции о том, что материальный ущерб произошел в результате бездействия со стороны ООО «Свердловская теплоснабжающая компания», которое ненадлежащим образом отнеслось к содержанию колодца. Сам факт нахождения спорного колодца в сфере эксплуатационной ответственности ООО «СТК» в суде не оспаривался.



Решение Первоуральского городского суда оставлено без изменения.

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