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Перед новогодними праздниками россиян ждет шестидневная рабочая неделя
4 декабрь 2018 (16:42)
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2018. Перед новогодними праздниками, которые продлятся с 30 декабря до 8 января, россиян будет ждать шестидневная рабочая неделя. Об этом сообщает Роструд.
Напомним, выходной день с субботы, 29 декабря, постановлением правительства РФ был перенесен на понедельник, 31 декабря.
Таким образом, россияне будут отдыхать 10 дней подряд. Выйти на работу им предстоит в среду, 9 января 2019 года.
Напомним, выходной день с субботы, 29 декабря, постановлением правительства РФ был перенесен на понедельник, 31 декабря.
Таким образом, россияне будут отдыхать 10 дней подряд. Выйти на работу им предстоит в среду, 9 января 2019 года.
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