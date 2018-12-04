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Перед новогодними праздниками россиян ждет шестидневная рабочая неделя

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2018. Перед новогодними праздниками, которые продлятся с 30 декабря до 8 января, россиян будет ждать шестидневная рабочая неделя. Об этом сообщает Роструд.



Напомним, выходной день с субботы, 29 декабря, постановлением правительства РФ был перенесен на понедельник, 31 декабря.



Таким образом, россияне будут отдыхать 10 дней подряд. Выйти на работу им предстоит в среду, 9 января 2019 года.

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