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«Спецавтобазу» и «Золушку» выведут на торги
4 декабрь 2018 (16:22)
В администрации Екатеринбурга 4 декабря 2018 объявили о планах выставить на продажу четыре муниципальных предприятия. В их числе оказались ЕМУП «Спецавтобаза» (региональный оператор по вывозу и утилизации мусора в Восточной зоне), МУП «Золушка» (комбинат школьного питания), а также ОАО «Уралбиофарм» и ООО «Комбинат спецобслуживания». Примечательно, что еще 1,5 месяца назад глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявлял, что он лично выступает против приватизации муниципальных объектов — в первую очередь крупных предприятий.
Проект продажи четырех организаций был представлен 4 декабря 2018 года на заседании комиссии по муниципальной собственности Екатеринбургской городской думы (ЕГД).
Заместитель главы департамента по управлению муниципальным имуществом Владимир Захаров, представивший документ, пояснил, что объекты выставляются на продажу из-за правительственного законопроекта об упразднении унитарных предприятий. По словам чиновника, продажу предприятий планируется провести в несколько этапов. В 2019 году МУП «Спецавтобаза» и МУП «Золушка» будут преобразованы в ООО. Продажи всех четырех организаций запланирована на 2020-2021 годы. Условия сделки и стоимость объектов В. Захаров пообещал отдельно согласовать с городской думой.
Предложение представителя администрации Екатеринбурга особых вопросов у членов комиссии по муниципальной собственности ЕГД не вызвало, и депутаты одобрили проект для принятия его гордумой.
В целом, как ранее писал УрБК, приватизация МУП «Спецавтобаза» и МУП «Золушка» было ожидаемым решением. Согласно правительственному законопроекту, форму унитарных предприятий могут сохранить организации, обладающие статусом естественных монополий. Также исключение сделано для сферы обеспечения обороны и безопасности государства.
Как ранее признавали в МУП «Спецавтобаза», на региональном рынке по вывозу мусора кроме муниципального предприятия задействованы еще 25 перевозчиков. В условиях конкуренции находится и МУП «Золушка».
Другой вопрос, что после внесения в Госдуму законопроекта об упразднении унитарных предприятий глава Екатеринбурга Александр Высокинский высказался против приватизации МУПов.
«Мы с вами будем рассматривать вопросы, связанные с нашими предприятиями. Моя позиция в том, что крупные МУПы должны оставаться муниципальными предприятиями», — заявлял 16 октября 2018 года А. Высокинский на пленарном заседании ЕГД.
На данный момент городские власти проявили желание сохранить муниципальным только общественный транспорт путем слияния МУП «Трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ) и МУП МОАП в МУП «Гортранс». После объединения автобусного парка с трамвайным и троллейбусным новая организация приобретет статус естественной монополии.
В этой связи в гордуме чаще всего и связывают появление суперперевозчика с внесением правительственного законопроекта в Госдуму. Но процесс объединения транспортных МУПов начался до прихода А. Высокинского на пост главы Екатеринбурга. Других шагов по сохранению муниципальной собственности городские власти не предпринимали.
Вместе с тем работа по продаже МУПов в Екатеринбурге проходит очень медленно. За прошлый год их количество сократилось на пять единиц — в сферах бытового обслуживания, общественного питания и благоустройства. В настоящее время в городе насчитывается почти 40 муниципальных предприятий.
Новые активы, выставляемые администрацией города на продажу, сложно назвать привлекательными. В частности, из-за деятельности МУП «Золушка» возбуждено уже несколько уголовных дел. Репутация предприятия в сфере школьного питания серьезно подорвана.
Неоднозначно ситуация сложилась и с МУП «Спецавтобаза». С одной стороны, организация с 1 января 2019 года официально станет одним из трех региональных операторов Свердловской области по вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов. С одной стороны, отрасль сохраняет привлекательность для частного бизнеса (если посмотреть на суды регоператоров друг с другом). С другой, работоспособность новой системы по вывозу отходов до настоящего времени вызывает вопросы. В случае провала «мусорной реформы» потери неизбежны для региональных операторов. При таком негативном сценарии МУП «Спецавтобаза» может превратиться в проблемное предприятие.
В том случае, если законопроект об упразднении унитарных объектов будет принят, администрации Екатеринбурга придется каким-то образом ускорить процесс продажи своих организаций. Способов для этого немного. Самым эффективным стало бы снижение цен на муниципальное имущество.
Проект продажи четырех организаций был представлен 4 декабря 2018 года на заседании комиссии по муниципальной собственности Екатеринбургской городской думы (ЕГД).
Заместитель главы департамента по управлению муниципальным имуществом Владимир Захаров, представивший документ, пояснил, что объекты выставляются на продажу из-за правительственного законопроекта об упразднении унитарных предприятий. По словам чиновника, продажу предприятий планируется провести в несколько этапов. В 2019 году МУП «Спецавтобаза» и МУП «Золушка» будут преобразованы в ООО. Продажи всех четырех организаций запланирована на 2020-2021 годы. Условия сделки и стоимость объектов В. Захаров пообещал отдельно согласовать с городской думой.
Предложение представителя администрации Екатеринбурга особых вопросов у членов комиссии по муниципальной собственности ЕГД не вызвало, и депутаты одобрили проект для принятия его гордумой.
В целом, как ранее писал УрБК, приватизация МУП «Спецавтобаза» и МУП «Золушка» было ожидаемым решением. Согласно правительственному законопроекту, форму унитарных предприятий могут сохранить организации, обладающие статусом естественных монополий. Также исключение сделано для сферы обеспечения обороны и безопасности государства.
Как ранее признавали в МУП «Спецавтобаза», на региональном рынке по вывозу мусора кроме муниципального предприятия задействованы еще 25 перевозчиков. В условиях конкуренции находится и МУП «Золушка».
Другой вопрос, что после внесения в Госдуму законопроекта об упразднении унитарных предприятий глава Екатеринбурга Александр Высокинский высказался против приватизации МУПов.
«Мы с вами будем рассматривать вопросы, связанные с нашими предприятиями. Моя позиция в том, что крупные МУПы должны оставаться муниципальными предприятиями», — заявлял 16 октября 2018 года А. Высокинский на пленарном заседании ЕГД.
На данный момент городские власти проявили желание сохранить муниципальным только общественный транспорт путем слияния МУП «Трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ) и МУП МОАП в МУП «Гортранс». После объединения автобусного парка с трамвайным и троллейбусным новая организация приобретет статус естественной монополии.
В этой связи в гордуме чаще всего и связывают появление суперперевозчика с внесением правительственного законопроекта в Госдуму. Но процесс объединения транспортных МУПов начался до прихода А. Высокинского на пост главы Екатеринбурга. Других шагов по сохранению муниципальной собственности городские власти не предпринимали.
Вместе с тем работа по продаже МУПов в Екатеринбурге проходит очень медленно. За прошлый год их количество сократилось на пять единиц — в сферах бытового обслуживания, общественного питания и благоустройства. В настоящее время в городе насчитывается почти 40 муниципальных предприятий.
Новые активы, выставляемые администрацией города на продажу, сложно назвать привлекательными. В частности, из-за деятельности МУП «Золушка» возбуждено уже несколько уголовных дел. Репутация предприятия в сфере школьного питания серьезно подорвана.
Неоднозначно ситуация сложилась и с МУП «Спецавтобаза». С одной стороны, организация с 1 января 2019 года официально станет одним из трех региональных операторов Свердловской области по вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов. С одной стороны, отрасль сохраняет привлекательность для частного бизнеса (если посмотреть на суды регоператоров друг с другом). С другой, работоспособность новой системы по вывозу отходов до настоящего времени вызывает вопросы. В случае провала «мусорной реформы» потери неизбежны для региональных операторов. При таком негативном сценарии МУП «Спецавтобаза» может превратиться в проблемное предприятие.
В том случае, если законопроект об упразднении унитарных объектов будет принят, администрации Екатеринбурга придется каким-то образом ускорить процесс продажи своих организаций. Способов для этого немного. Самым эффективным стало бы снижение цен на муниципальное имущество.
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