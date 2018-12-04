Новости дня
В Свердловской области на реке Сосьва открылась первая ледовая переправа
4 декабрь 2018 (16:20)
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2018. В Свердловской области открылась первая ледовая переправа: она находится на реке Сосьва в Серовском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам провели техническое освидетельствование и дали официальное разрешение на эксплуатацию переправы. Она обеспечивает сообщение между деревней Магина и г. Серовом. Толщина льда составляет 45 см, грузоподъемность переправы — до 5 т.
Как сообщила врио начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС РФ по Свердловской области Ирина Каменных, для обеспечения сообщения между населенными пунктами, а также хозяйственной деятельности в зимний период на водоемах региона планируется открытие еще 13 ледовых переправ. Они появятся в Гаринском, Таборинском, Серовском и Слободо-Туринском районах на реках Сосьва, Тавда, Пелым, Тура.
Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам провели техническое освидетельствование и дали официальное разрешение на эксплуатацию переправы. Она обеспечивает сообщение между деревней Магина и г. Серовом. Толщина льда составляет 45 см, грузоподъемность переправы — до 5 т.
Как сообщила врио начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС РФ по Свердловской области Ирина Каменных, для обеспечения сообщения между населенными пунктами, а также хозяйственной деятельности в зимний период на водоемах региона планируется открытие еще 13 ледовых переправ. Они появятся в Гаринском, Таборинском, Серовском и Слободо-Туринском районах на реках Сосьва, Тавда, Пелым, Тура.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Свердловской области выявили четыре несанкционированные ледовые переправы
- В Свердловской области закрыли последние ледовые переправы
- Закрыты еще две ледовых переправы в Свердловской области
- В Свердловской области из-за потепления закрыли две ледовые переправы
- В Свердловской области планируется открыть 14 ледовых переправ