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В Свердловской области на реке Сосьва открылась первая ледовая переправа

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2018. В Свердловской области открылась первая ледовая переправа: она находится на реке Сосьва в Серовском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.



Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам провели техническое освидетельствование и дали официальное разрешение на эксплуатацию переправы. Она обеспечивает сообщение между деревней Магина и г. Серовом. Толщина льда составляет 45 см, грузоподъемность переправы — до 5 т.



Как сообщила врио начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС РФ по Свердловской области Ирина Каменных, для обеспечения сообщения между населенными пунктами, а также хозяйственной деятельности в зимний период на водоемах региона планируется открытие еще 13 ледовых переправ. Они появятся в Гаринском, Таборинском, Серовском и Слободо-Туринском районах на реках Сосьва, Тавда, Пелым, Тура.

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