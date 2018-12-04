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Официальный курс доллара США вырос на 15 коп., евро — на 27 коп.

УрБК, Москва, 04.12.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 декабря 2018 года. Курс долл. США вырос на 15,46 коп. до 66,44 руб., курс евро — на 26,88 коп. до 75,66 руб.

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