Новости дня

За 11 месяцев уральские таможенники выявили более 160 тыс. единиц контрафактной продукции

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2018. Более 160 тыс. единиц контрафактной продукции выявили уральские таможенники за 11 месяцев 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



Чаще всего недобросовестные предприниматели пытаются привезти в Россию контрафактные одежду, обувь, алкоголь, чай, кофе, игрушки, парфюмерию. В списке даже оборудование: таможенники пресекли ввоз 1,5 тыс. контрафактных конденсаторов.



«Товары маркированы известными брендами, однако фактически не имеют никаких документов — от сведений о реальных производителях до сертификатов соответствия. А значит, мы не можем гарантировать безопасность таких товаров», — рассказал заместитель начальника Уральского таможенного управления Дмитрий Перфилов.



В этом году уральские таможенники завели 33 уголовных дела по статье 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». Кроме того, заведено два дела по части 1 статьи 7.12 КоАП РФ «Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав», 12 дел по статье 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)» и 117 административных дел по статье 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: