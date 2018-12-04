Новости дня
За 11 месяцев уральские таможенники выявили более 160 тыс. единиц контрафактной продукции
4 декабрь 2018 (15:30)
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2018. Более 160 тыс. единиц контрафактной продукции выявили уральские таможенники за 11 месяцев 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
Чаще всего недобросовестные предприниматели пытаются привезти в Россию контрафактные одежду, обувь, алкоголь, чай, кофе, игрушки, парфюмерию. В списке даже оборудование: таможенники пресекли ввоз 1,5 тыс. контрафактных конденсаторов.
«Товары маркированы известными брендами, однако фактически не имеют никаких документов — от сведений о реальных производителях до сертификатов соответствия. А значит, мы не можем гарантировать безопасность таких товаров», — рассказал заместитель начальника Уральского таможенного управления Дмитрий Перфилов.
В этом году уральские таможенники завели 33 уголовных дела по статье 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». Кроме того, заведено два дела по части 1 статьи 7.12 КоАП РФ «Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав», 12 дел по статье 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)» и 117 административных дел по статье 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».
Чаще всего недобросовестные предприниматели пытаются привезти в Россию контрафактные одежду, обувь, алкоголь, чай, кофе, игрушки, парфюмерию. В списке даже оборудование: таможенники пресекли ввоз 1,5 тыс. контрафактных конденсаторов.
«Товары маркированы известными брендами, однако фактически не имеют никаких документов — от сведений о реальных производителях до сертификатов соответствия. А значит, мы не можем гарантировать безопасность таких товаров», — рассказал заместитель начальника Уральского таможенного управления Дмитрий Перфилов.
В этом году уральские таможенники завели 33 уголовных дела по статье 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». Кроме того, заведено два дела по части 1 статьи 7.12 КоАП РФ «Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав», 12 дел по статье 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)» и 117 административных дел по статье 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- С начала года сотрудники Уральского таможенного управления задержали более 21 тыс. единиц контрафакта
- В 2016 году уральские таможенники выявили почти 270 тыс. единиц контрафактной продукции
- Уральские таможенники за 9 месяцев изъяли более 160 тыс. единиц контрафакта
- За полгода уральские таможенники изъяли 126 тыс. единиц контрафактной продукции
- За I квартал 2016 года на Урале выявили более 90 тыс. контрафактных товаров