Кризис
Глава Нижнего Тагила назвал неоправданно высоким тариф компании «Рифей» на вывоз мусора
4 декабрь 2018 (15:06)
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев назвал неоправданно высоким тариф, предложенный региональным оператором Северной зоны — ООО «Компания «Рифей». Об этом сообщается на сайте городской администрации.
«Комментируя сложившуюся ситуацию, мэр отметил, что категорически против такого тарифа. На имя председателя РЭК (Региональной энергетической комиссии — прим. ред.) Свердловской области В. В. Гришанова подготовлено письмо, в котором администрация города настаивает на проведении дополнительного анализа расчетных материалов», — говорится в сообщении.
Аналогичные обращения направлены заместителю главы региона Алексею Орлову и министру энергетики и ЖКХ области Николаю Смирнову.
В пятницу, 30 ноября 2018 года, ООО «Компания «Рифей» представило на заседании РЭК свой проект тарифа на оказание услуг по сбору, вывозу, транспортировке, переработке и утилизации твердых коммунальных отходов — 1173,9 руб. за кубометр.
Ранее министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов заявлял, что предельный уровень тарифа должен составить 670 руб. за кубометр. При такой сумме с граждан будут взимать по 160 руб. в месяц за вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов.
«Комментируя сложившуюся ситуацию, мэр отметил, что категорически против такого тарифа. На имя председателя РЭК (Региональной энергетической комиссии — прим. ред.) Свердловской области В. В. Гришанова подготовлено письмо, в котором администрация города настаивает на проведении дополнительного анализа расчетных материалов», — говорится в сообщении.
Аналогичные обращения направлены заместителю главы региона Алексею Орлову и министру энергетики и ЖКХ области Николаю Смирнову.
В пятницу, 30 ноября 2018 года, ООО «Компания «Рифей» представило на заседании РЭК свой проект тарифа на оказание услуг по сбору, вывозу, транспортировке, переработке и утилизации твердых коммунальных отходов — 1173,9 руб. за кубометр.
Ранее министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов заявлял, что предельный уровень тарифа должен составить 670 руб. за кубометр. При такой сумме с граждан будут взимать по 160 руб. в месяц за вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Глава Нижнего Тагила назвал неоправданно высоким тариф компании «Рифей» на вывоз мусора
- Не сторговались по мусору
- Регоператоры по вывозу мусора озвучили тарифы для трех зон Свердловской области
- «Тагилспецтрансу» не удалось сместить компанию «Рифей» с позиции регоператора Северной зоны
- На вывоз мусора из Нижнего Тагила планируется потратить 307,5 млн рублей