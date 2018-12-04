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Глава Нижнего Тагила назвал неоправданно высоким тариф компании «Рифей» на вывоз мусора

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев назвал неоправданно высоким тариф, предложенный региональным оператором Северной зоны — ООО «Компания «Рифей». Об этом сообщается на сайте городской администрации.



«Комментируя сложившуюся ситуацию, мэр отметил, что категорически против такого тарифа. На имя председателя РЭК (Региональной энергетической комиссии — прим. ред.) Свердловской области В. В. Гришанова подготовлено письмо, в котором администрация города настаивает на проведении дополнительного анализа расчетных материалов», — говорится в сообщении.



Аналогичные обращения направлены заместителю главы региона Алексею Орлову и министру энергетики и ЖКХ области Николаю Смирнову.



В пятницу, 30 ноября 2018 года, ООО «Компания «Рифей» представило на заседании РЭК свой проект тарифа на оказание услуг по сбору, вывозу, транспортировке, переработке и утилизации твердых коммунальных отходов — 1173,9 руб. за кубометр.



Ранее министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов заявлял, что предельный уровень тарифа должен составить 670 руб. за кубометр. При такой сумме с граждан будут взимать по 160 руб. в месяц за вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов.

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