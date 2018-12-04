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Госдума РФ во втором чтении приняла норму о запрете размещать табло с курсами валют на улице

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2018. Государственная дума РФ приняла во втором чтении норму, согласно которой информацию о курсах иностранных валют можно размещать только внутри банков, а не на улице.



Как сообщает ТАСС, законодательная норма внесена комитетом Госдумы по финансовому рынку в качестве поправки ко второму чтению законопроекта о совершении резидентами валютных операций, связанных с договорами репо.



В соответствии с новой редакцией закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и с учетом принятой поправки, «Центробанк РФ устанавливает для кредитных организаций требования к оформлению документов при купле-продаже наличной иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, а также к размещению кредитными организациями информации о курсах иностранных валют к валюте РФ и (или) кросс-курсах иностранных валют при совершении таких операций».



Ранее на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку замдиректора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Илья Ясинский напомнил, что по закону операции по обмену валюты могут проводиться только через уполномоченные банки. Однако на рынке очень много незаконных точек обмена валюты, которые принадлежат не уполномоченным банкам, а неустановленным физическим лицам. В этих обменных пунктах, как правило, проводятся операции по курсам, существенно отличающимся от тех, которые проводятся через уполномоченные банки, и там граждан зачастую обманывают.



С точки зрения ЦБ, таким обменным пунктам необходимо усложнить жизнь за счет того, чтобы курсы валют размещались только внутри уполномоченного банка, чтобы незаконные точки обмена валюты не имели возможности рекламировать свои услуги и привлекать клиентов с улицы, указал И. Ясинский.

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