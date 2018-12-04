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В Свердловской области до конца недели ожидаются неблагоприятные метеоусловия
4 декабрь 2018 (14:17)
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2018. В Свердловской области до вечера субботы ожидается безветренная погода, из-за которой возможно появление смога. Об этом предупреждают синоптики Уральского Гидрометцентра.
В регионе объявлены неблагоприятные метеоусловия I степени опасности.
«С 20.00 3 декабря до 20.00 8 декабря на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения — с 20 часов 8 декабря», — говорится в сообщении.
В регионе объявлены неблагоприятные метеоусловия I степени опасности.
«С 20.00 3 декабря до 20.00 8 декабря на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения — с 20 часов 8 декабря», — говорится в сообщении.
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