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В Магнитогорске подведены итоги работы «ММК-Индустриальный парк»

УрБК, Магнитогорск, 04.12.2018. В Магнитогорске подведены итоги работы ООО «ММК-Индустриальный парк», сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК».



Площадка Индустриального парка ММК представляет собой готовый имущественный комплекс площадью 65 гектаров, со всей инженерной инфраструктурой. Здесь созданы все условия для быстрого старта практически любого нового производства. На территории Индустриального парка имеются производственные, складские помещения с грузоподъёмным оборудованием и энергообеспечением: электроэнергией, промышленной водой, пожарно-питьевой водой, природным газом. На площадке есть развитая железнодорожная сеть, имеющая прямой выход как на внутренний железнодорожный парк ММК, так на Южно-Уральскую железную дорогу.



«ММК-Индустриальный парк» прошел аккредитацию в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, что дает возможность инвесторам применять систему налоговых льгот: обнуление ставки налога на имущество и снижение на 3,5% региональной составляющей ставки налога на прибыль», — сообщил на выездном заседании правления ПАО «ММК» директор ООО «ММК-Индустриальный парк» Владимир Дремов.



В настоящее время идет активное заполнение площадки. За 10 месяцев текущего года привлечены 6 резидентов, сдано в аренду более 26 тыс. кв. м. площади парка, создано 48 рабочих мест. Привлечены два якорных арендатора и разработаны два инвестиционных предложения по открытию производства сельскохозяйственной техники и литья чугунных заготовок для производства автокомпонентов. Всего на сегодняшний день сдано в аренду больше 40 тыс. кв. м. (что составляет 57% от числа свободных производственных помещений), создано 206 рабочих мест.



Совместно с администрацией Магнитогорска ведется работа по оптимизации инфраструктуры ОАО «ММК-МЕТИЗ». Выполняются восстановительные ремонты и реконструкция зданий: восстановление кровель, ямочный ремонт дорог, проектирование и строительство четырех газопроводов, расчистка территории, восстановление систем отопления. Из свободного денежного потока за 10 месяцев 2018 года на эти цели направлено 8,5 млн руб.



До конца 2018 года планируется дополнительно сдать в аренду 22 883 кв. м. (87% от числа свободных производственных помещений) и создать 55 рабочих мест.



Члены правления ПАО «ММК» осмотрели площадку ООО «ММК-Индустриальный парк», встретились с представителями крупных арендаторов. Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев высоко оценил динамику развития индустриального парка, который хоть и делает первые шаги, но является эффективным инструментом развития малого и среднего бизнеса Магнитогорска. Руководство ПАО «ММК» приняло уникальное решение: финансово помочь инвесторам войти с готовым проектом в индустриальный парк. Механизм этого вхождения будет «шлифоваться», но главное — комбинат готов выступать соинвестором перспективных производств. На эти цели выделен фонд в размере порядка 300 млн руб., из которого будет осуществляться софинансирование на сумму до 15 млн руб. и до 30% от суммы инвестиций в проект.



«Есть заложенные в бюджете средства и решение совета директоров ПАО «ММК» на этот счёт. Готовы взять на себя часть инвестиций в оборудование, инфраструктуру. И сегодня одно из предложений от резидента парка уже прозвучало. Изучим документы, и, быть может, этот проект по расширению производства станет первой ласточкой взаимодействия комбината с партнёрами именно в таком ракурсе, а точнее — в реальной помощи развитию бизнеса в Магнитогорске», — отметил Павел Шиляев.

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