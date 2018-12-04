Новости дня

В Екатеринбурге будут судить бывшего сотрудника полиции по обвинению в получении взятки в 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2018. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя уральской столицы, на момент задержания занимавшего должность старшего следователя по особо важным делам отдела № 1 СЧ СУ УМВД России по г. Екатеринбургу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, в крупном размере».



По версии следствия, старший следователь в январе 2018 года у ТРЦ «Мегаполис» в Чкаловском районе получил от оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу, выступавшего в качестве посредника, 1 млн руб. За это он должен был способствовать в силу занимаемого должностного положения в возбуждении уголовного дела по факту хищения имущества у юридического лица.



Непосредственно при получении взятки на тот момент злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Уголовное преследование в отношении лица, выступившего посредником в передаче вышеуказанной взятки, прекращено в связи с деятельным раскаянием.



Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание, в том числе, в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: