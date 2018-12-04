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В России могут измениться требования к качеству пива, что повлияет на его вкус

УрБК, Москва, 04.12.2018. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) разработал проект технического регламента безопасности алкогольной продукции, в случае принятия которого требования к качеству пива в России изменятся. Об этом сообщает газета «Ведомости».



Так, российский закон о регулировании алкогольного рынка позволяет заменять зерном и сахаросодержащими продуктами не более 20% солода, а новый техрегламент — 50%. Допустимая масса сахаросодержащих продуктов увеличивается с 2 до 5%.



Проект уже одобрен коллегией Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), 5 декабря регламент будет рассмотрен советом комиссии, сообщил представитель ЕЭК. Высока вероятность, что в таком виде регламент и будет принят, говорят эксперты, знакомые с ходом обсуждения документа.



Эти требования станут обязательными для всех членов ЕАЭС — то есть не только Киргизии, Казахстана, Белоруссии и Армении, но и России. Со стороны России за разработку нового регламента отвечает Минфин, отметил представитель ЕЭК.



«Минфин дал замечание по этому пункту документа», — ответил представитель министерства на вопрос о пиве, но в чем заключается замечание, не сказал.



Министерство понимает идею изменить состав пива как попытку снизить его качество и не поддерживает это, объясняет человек, знакомый с позицией Минфина.

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