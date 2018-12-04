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ЕГД официально ответила на вопросы УрБК по поводу заявления депутата Александра Колесникова о журналистах
4 декабрь 2018 (12:05)
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2018. Ровно неделю назад, 27 ноября 2018 года, депутат Екатеринбургской городской думы (ЕГД) Александр Колесников во время пленарного заседания раскритиковал работу СМИ при освещении деятельности представительного органа. В своем выступлении А. Колесников, в частности, назвал журналистов «бестолочами» и предложил депутатам брать с представителей СМИ деньги за комментарии.
Редакция ИИА «УралБизнесКонсалтинг» обратилась за разъяснениями о высказывании депутата к председателю ЕГД Игорю Володину. Ниже приводятся ответы, полученные от представительного органа города.
— В ходе заседания Екатеринбургской городской думы 27 ноября 2018 года депутат Александр Колесников выступил с инициативой взимать плату со СМИ за «информповоды». В каком виде будут взиматься платежи (авансом, после публикации материала)? Какой размер платежей предусмотрен? Куда будут направляться полученные от СМИ средства?
— Предложения о взимании платы со средств массовой информации, проверке содержания материалов о деятельности Екатеринбургской городской думы, «организации очереди», озвученные депутатом Колесниковым А. Е. на заседании Екатеринбургской городской думы 27 ноября 2018, являются исключительно его точкой зрения, а не официальным мнением представительного органа муниципального образования «город Екатеринбург».
Екатеринбургская городская дума, депутаты Екатеринбургской городской думы указанные предложения депутата Колесникова А. Е., а также его высказывания в адрес журналистов не поддерживают.
Возможность устанавливать вид и размер платы со СМИ за «информповоды», а также определять источник, «куда будут направляться полученные от СМИ средства», законодательством не предусмотрена.
— Депутат Александр Колесников потребовал от пресс-службы проверять содержание материалов СМИ о деятельности городской думы. Каким образом будет выстроена система проверки материалов?
Какие критерии будут предложены для редакций СМИ? Кто будет контролировать деятельность пресс-службы городской думы по проверке сообщений СМИ? Как будет связана аккредитация СМИ с итогами проверки содержания материалов СМИ? Как будут соотнесены проверка материалов СМИ и действующее законодательство, запрещающее цензуру?
— Екатеринбургская городская дума не собирается вводить какую-либо систему проверки содержания материалов средств массовой информации о деятельности представительного органа, устанавливать критерии для редакций или какие-либо ограничения в аккредитации и тем более возлагать на пресс-службу какие бы то ни было полномочия по контролю за содержанием материалов средств массовой информации о деятельности Екатеринбургской городской думы.
— Каким образом будет организована «очередь» СМИ для получения информационных поводов от думы (электронная и так далее)? Необходимо ли личное присутствие журналистов, редакторов для нахождения в очереди? Каким мерам воздействия будут подвергаться СМИ, получившие информационные поводы без очереди?
— Екатеринбургская городская дума устанавливать какую-либо «очередность СМИ для получения информационных поводов от думы» не собирается.
— Не является ли утверждение, что «журналисты бестолочи в городе», уничижительным и оскорбительным по отношению к социальной группе «журналисты», не является ли данное утверждение дискриминирующим по признаку профессиональной деятельности? Необходимы ли в данном случае меры прокурорского реагирования?
— Полагаю, что дать оценку высказывания депутата Колесникова А. Е. как оскорбительного и дискриминационного и, как следствие, решить вопрос о необходимости в данном случае применения мер прокурорского реагирования вправе именно органы прокуратуры. Безусловно, оскорбительные выражения являются злоупотреблением правами на свободу слова и выражения мнения, что, в свою очередь, недопустимо, но оценку этого должны давать компетентные органы (прокуратура, суды).
Мое отношение к высказываниям депутата уже неоднократно было озвучено в средствах массовой информации и осталось неизменным.
— Просим разъяснить смысл аллегории работы думы «как с женщиной, тем милее мы будем». По отношению к каким группам (избиратели, сотрудники правоохранительных органов, сотрудники аппарата думы) эта аллегория может применяться? Поддерживают ли депутаты гордумы высказывания депутата? Если да, то в каком соотношении и кто именно?
— Как уже указывалось ранее, высказывание депутата Колесникова А. Е. — это его личное мнение, а не мнение Екатеринбургской городской думы и ее должностных лиц. В связи с этим прокомментировать и разъяснить смысл своего высказывания может только сам депутат Колесников А. Е. Додумывать за депутата значение его слов и лишать тем самым его права самостоятельно разъяснить свою позицию, полагаю, было бы неправильно.
Редакция ИИА «УралБизнесКонсалтинг» обратилась за разъяснениями о высказывании депутата к председателю ЕГД Игорю Володину. Ниже приводятся ответы, полученные от представительного органа города.
— В ходе заседания Екатеринбургской городской думы 27 ноября 2018 года депутат Александр Колесников выступил с инициативой взимать плату со СМИ за «информповоды». В каком виде будут взиматься платежи (авансом, после публикации материала)? Какой размер платежей предусмотрен? Куда будут направляться полученные от СМИ средства?
— Предложения о взимании платы со средств массовой информации, проверке содержания материалов о деятельности Екатеринбургской городской думы, «организации очереди», озвученные депутатом Колесниковым А. Е. на заседании Екатеринбургской городской думы 27 ноября 2018, являются исключительно его точкой зрения, а не официальным мнением представительного органа муниципального образования «город Екатеринбург».
Екатеринбургская городская дума, депутаты Екатеринбургской городской думы указанные предложения депутата Колесникова А. Е., а также его высказывания в адрес журналистов не поддерживают.
Возможность устанавливать вид и размер платы со СМИ за «информповоды», а также определять источник, «куда будут направляться полученные от СМИ средства», законодательством не предусмотрена.
— Депутат Александр Колесников потребовал от пресс-службы проверять содержание материалов СМИ о деятельности городской думы. Каким образом будет выстроена система проверки материалов?
Какие критерии будут предложены для редакций СМИ? Кто будет контролировать деятельность пресс-службы городской думы по проверке сообщений СМИ? Как будет связана аккредитация СМИ с итогами проверки содержания материалов СМИ? Как будут соотнесены проверка материалов СМИ и действующее законодательство, запрещающее цензуру?
— Екатеринбургская городская дума не собирается вводить какую-либо систему проверки содержания материалов средств массовой информации о деятельности представительного органа, устанавливать критерии для редакций или какие-либо ограничения в аккредитации и тем более возлагать на пресс-службу какие бы то ни было полномочия по контролю за содержанием материалов средств массовой информации о деятельности Екатеринбургской городской думы.
— Каким образом будет организована «очередь» СМИ для получения информационных поводов от думы (электронная и так далее)? Необходимо ли личное присутствие журналистов, редакторов для нахождения в очереди? Каким мерам воздействия будут подвергаться СМИ, получившие информационные поводы без очереди?
— Екатеринбургская городская дума устанавливать какую-либо «очередность СМИ для получения информационных поводов от думы» не собирается.
— Не является ли утверждение, что «журналисты бестолочи в городе», уничижительным и оскорбительным по отношению к социальной группе «журналисты», не является ли данное утверждение дискриминирующим по признаку профессиональной деятельности? Необходимы ли в данном случае меры прокурорского реагирования?
— Полагаю, что дать оценку высказывания депутата Колесникова А. Е. как оскорбительного и дискриминационного и, как следствие, решить вопрос о необходимости в данном случае применения мер прокурорского реагирования вправе именно органы прокуратуры. Безусловно, оскорбительные выражения являются злоупотреблением правами на свободу слова и выражения мнения, что, в свою очередь, недопустимо, но оценку этого должны давать компетентные органы (прокуратура, суды).
Мое отношение к высказываниям депутата уже неоднократно было озвучено в средствах массовой информации и осталось неизменным.
— Просим разъяснить смысл аллегории работы думы «как с женщиной, тем милее мы будем». По отношению к каким группам (избиратели, сотрудники правоохранительных органов, сотрудники аппарата думы) эта аллегория может применяться? Поддерживают ли депутаты гордумы высказывания депутата? Если да, то в каком соотношении и кто именно?
— Как уже указывалось ранее, высказывание депутата Колесникова А. Е. — это его личное мнение, а не мнение Екатеринбургской городской думы и ее должностных лиц. В связи с этим прокомментировать и разъяснить смысл своего высказывания может только сам депутат Колесников А. Е. Додумывать за депутата значение его слов и лишать тем самым его права самостоятельно разъяснить свою позицию, полагаю, было бы неправильно.
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