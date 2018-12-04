ЕГД официально ответила на вопросы УрБК по поводу заявления депутата Александра Колесникова о журналистах

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2018. Ровно неделю назад, 27 ноября 2018 года, депутат Екатеринбургской городской думы (ЕГД) Александр Колесников во время пленарного заседания раскритиковал работу СМИ при освещении деятельности представительного органа. В своем выступлении А. Колесников, в частности, назвал журналистов «бестолочами» и предложил депутатам брать с представителей СМИ деньги за комментарии.Редакция ИИА «УралБизнесКонсалтинг» обратилась за разъяснениями о высказывании депутата к председателю ЕГД Игорю Володину. Ниже приводятся ответы, полученные от представительного органа города.— Предложения о взимании платы со средств массовой информации, проверке содержания материалов о деятельности Екатеринбургской городской думы, «организации очереди», озвученные депутатом Колесниковым А. Е. на заседании Екатеринбургской городской думы 27 ноября 2018, являются исключительно его точкой зрения, а не официальным мнением представительного органа муниципального образования «город Екатеринбург».Екатеринбургская городская дума, депутаты Екатеринбургской городской думы указанные предложения депутата Колесникова А. Е., а также его высказывания в адрес журналистов не поддерживают.Возможность устанавливать вид и размер платы со СМИ за «информповоды», а также определять источник, «куда будут направляться полученные от СМИ средства», законодательством не предусмотрена.— Екатеринбургская городская дума не собирается вводить какую-либо систему проверки содержания материалов средств массовой информации о деятельности представительного органа, устанавливать критерии для редакций или какие-либо ограничения в аккредитации и тем более возлагать на пресс-службу какие бы то ни было полномочия по контролю за содержанием материалов средств массовой информации о деятельности Екатеринбургской городской думы.— Екатеринбургская городская дума устанавливать какую-либо «очередность СМИ для получения информационных поводов от думы» не собирается.— Полагаю, что дать оценку высказывания депутата Колесникова А. Е. как оскорбительного и дискриминационного и, как следствие, решить вопрос о необходимости в данном случае применения мер прокурорского реагирования вправе именно органы прокуратуры. Безусловно, оскорбительные выражения являются злоупотреблением правами на свободу слова и выражения мнения, что, в свою очередь, недопустимо, но оценку этого должны давать компетентные органы (прокуратура, суды).Мое отношение к высказываниям депутата уже неоднократно было озвучено в средствах массовой информации и осталось неизменным.— Как уже указывалось ранее, высказывание депутата Колесникова А. Е. — это его личное мнение, а не мнение Екатеринбургской городской думы и ее должностных лиц. В связи с этим прокомментировать и разъяснить смысл своего высказывания может только сам депутат Колесников А. Е. Додумывать за депутата значение его слов и лишать тем самым его права самостоятельно разъяснить свою позицию, полагаю, было бы неправильно.