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В Союзе машиностроителей России предложили усилить ограничения на закупку иностранной электроники

УрБК, Москва, 04.12.2018. В Союзе машиностроителей России предлагают расширить список электронной продукции, на которую действуют ограничения при госзакупках, сообщает «Интерфакс».



Председатель Координационного совета разработчиков и производителей радиоэлектронной аппаратуры, электронной компонентной базы и продукции машиностроения Союзмаша Арсений Брыкин, выступая в понедельник на заседании экспертного совета при комитете Госдумы по экономической политике, предложил расширить действие механизма «третий лишний».



Согласно этому принципу, зарубежные поставщики автоматически отстраняются от торгов при условии, что помимо них заявки подали как минимум два российских производителя. Арсений Брыкин предложил распространить данный принцип на все закупки компаний с госучастием.



Для более четкого выполнения данного принципа предлагается выработать критерии «отечественности» для дополнительных видов радиоэлектронной продукции. Присваивать статус «продукции российского происхождения» будет специально созданный экспертный совет.



Помимо этого, предлагается установить ценовые преференции для отечественных производителей при проведении торгов.

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