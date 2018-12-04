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ММК представит свою продукцию на выставке «Manufacturing Turkmenistan — 2018»

УрБК, Магнитогорск, 04.12.2018. Сегодня, 3 декабря 2018 года в Ашхабаде начинает свою работу Международная промышленная выставка «Manufacturing Turkmenistan — 2018», участие в которой принимает Магнитогорский металлургический комбинат.



Как сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК», на стенде Магнитки представлен самый широкий спектр металлопродукции, выпускаемой комбинатом и компаниями, входящими в Группу ПАО «ММК». Туркменских потребителей в первую очередь должна заинтересовать продукция строительного назначения — сортовой прокат, горячекатаный и холоднокатаный лист, прокат с покрытиями.



«За последние полтора десятка лет производственные возможности Магнитки по выпуску продукции для строительной индустрии значительно расширились. Это стало возможным благодаря вводу в строй трех современных высокопроизводительных сортовых станов (2005 и 2006 года), трех агрегатов непрерывного горячего цинкования (2002, 2008 и 2017 года), двух агрегатов нанесения полимерных покрытий (2004 и 2009 года), современного комплекса холодной прокатки, оснащенного агрегатами цинкования (2011 и 2012 года). Кроме того, с вхождением в Группу ПАО «ММК» Лысьвенского металлургического завода Магнитка может также предложить своим потребителям премиальные виды проката с полимерным покрытием, выпускаемые под брендами SteelArt и «Муар», — говорится в сообщении.



Международная выставка производственных технологий «Manufacturing Turkmenistan — 2018» будет проходить в Ашхабаде 4-6 декабря 2018 года. Ее организатором выступает Торгово-промышленная палата Туркменистана.



Выставка является ключевым событием для отраслевого сектора Туркменистана и одним из важных международных мероприятий для страны, на котором участники будут иметь возможность продемонстрировать современное оборудование и технологии для выпуска импортозамещающей продукции в различных отраслях экономики — нефтегазовой, химической, сельскохозяйственной, пищевой промышленности и сфере здравоохранения.

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