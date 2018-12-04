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Бывший министр Свердловской области назначен торговым представителем России в ФРГ
4 декабрь 2018 (10:02)
УрБК, Москва, 04.12.2018. Андрей Соболев, бывший министр внешнеэкономических и международных связей Свердловской области назначен торговым представителем России в Федеративной Республике Германия. Соответствующее постановление, подписанное председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном портале правовой информации.
Андрей Соболев занимал пост министра по международным и внешнеэкономическим связям Свердловской области с 2013 по 2018 год. В июне 2018 года он был назначен заместителем директора департамента стран Европы, Северной Америки и международных организаций Минэкономразвития РФ.
Андрей Соболев занимал пост министра по международным и внешнеэкономическим связям Свердловской области с 2013 по 2018 год. В июне 2018 года он был назначен заместителем директора департамента стран Европы, Северной Америки и международных организаций Минэкономразвития РФ.
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