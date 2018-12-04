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Суд рассмотрит иск о банкротстве Северского гранитного карьера в Екатеринбурге
4 декабрь 2018 (09:41)
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ОАО «Северский гранитный карьер» (г. Екатеринбург, пос. Северка) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Соответствующий документ поступил в суд 29 ноября 2018 года. Заявителем по делу выступает МИФНС России № 24 по Свердловской области, сумма исковых требований составляет 2 млн 543 тыс. руб.
Отметим, ОАО «Северский гранитный карьер» — предприятие по производству щебня различных фракций и песчано-щебеночной смеси. Ведет свою историю с 1964 года, в настоящее время находится в управлении французской компании «Эффорт Менеджмент, Сарл». Мощность предприятия составляет 2 млн т готовой продукции в год.
Соответствующий документ поступил в суд 29 ноября 2018 года. Заявителем по делу выступает МИФНС России № 24 по Свердловской области, сумма исковых требований составляет 2 млн 543 тыс. руб.
Отметим, ОАО «Северский гранитный карьер» — предприятие по производству щебня различных фракций и песчано-щебеночной смеси. Ведет свою историю с 1964 года, в настоящее время находится в управлении французской компании «Эффорт Менеджмент, Сарл». Мощность предприятия составляет 2 млн т готовой продукции в год.
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