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Суд рассмотрит иск о банкротстве Северского гранитного карьера в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ОАО «Северский гранитный карьер» (г. Екатеринбург, пос. Северка) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 29 ноября 2018 года. Заявителем по делу выступает МИФНС России № 24 по Свердловской области, сумма исковых требований составляет 2 млн 543 тыс. руб.



Отметим, ОАО «Северский гранитный карьер» — предприятие по производству щебня различных фракций и песчано-щебеночной смеси. Ведет свою историю с 1964 года, в настоящее время находится в управлении французской компании «Эффорт Менеджмент, Сарл». Мощность предприятия составляет 2 млн т готовой продукции в год.

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