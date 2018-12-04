Новости дня

Прокуратура выявила в Свердловской области нарушения трудовых прав осужденных

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2018. Тавдинская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях проверила соблюдение администрациями ФКУ «Исправительная колония № 19 ГУФСИН России по Свердловской области» и ФКУ «Исправительная колония № 26 ГУФСИН России по Свердловской области» трудовых прав осужденных. Установлено, что права осужденных, закрепленные и гарантированные трудовым и уголовно-исполнительным законодательством, продолжают нарушаться.



В частности, осужденным, работающим на ставках, финансируемых из средств федерального бюджета, не предоставляются выходные дни, а оплата труда за фактическое отработанное сверхурочное время не производится. Учет отработанного осужденными рабочего времени соответствующим образом не осуществляется, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По результатам проверки надзорное ведомство возбудило производства об административных правонарушениях по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» в отношении юридического лица ИК № 19 и должностного лица ИК № 26.



По результатам рассмотрения требования прокурора удовлетворены в полном объеме: ИК № 19 оштрафована на 35 тыс. руб., должностное лицо ИК № 26 оштрафовано на 2 тыс. руб.



В настоящее время трудовые права осужденных восстановлены: осужденным предоставлены выходные дни, оплата труда произведена за фактическое отработанное время.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: