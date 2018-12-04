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Назначен новый начальник Уральского главного управления ЦБ РФ

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2018. Приказом председателя Банка России с 5 декабря 2018 года начальником Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации назначен Рустэм Марданов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.



Должность председателя Уральского управления ЦБ была вакантна с февраля, когда ее оставила Ирина Петрова. Она ушла на место начальника Северо-Западного главка ЦБ.



Рустэм Марданов окончил Уфимский авиационный институт (УАИ). Карьеру начинал инженером кафедры экономики и организации машиностроительного производства этого вуза. С 1995 года начал работать в Нацбанке Башкирии, где прошел путь до должности заместителя председателя банка. В 1998-2000 годах работал в правительстве республики в должности первого заместителя министра экономики и антимонопольной политики. Затем вернулся в Нацбанк, спустя два года его возглавил. В 2013 году вновь получил приглашение в правительство республики: вначале стал первым вице-премьером, в 2015 году — премьер-министром.



Уральское ГУ ЦБ РФ создано в июне 2014 года. Контролирует деятельность банков, работающих в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Пермском крае, Башкирии и Оренбургской области.

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