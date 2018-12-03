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Лоукостер «Победа» предложил ввести платную регистрацию в российских аэропортах

УрБК, Москва, 03.12.2018. Глава «Победы» Андрей Калмыков предложил ввести плату за регистрацию в российских аэропортах. Она будет составлять около тысячи рублей на человека. По его словам, это позволило бы компенсировать рост цен на топливо и даже снизить стоимость билетов.



Как сообщает издание РБК, лоукостер «Победа» обратился в Минтранс с предложением исключить из федеральных авиационных правил (ФАП) обязанность перевозчика включать в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту.



«Сейчас даже если клиент регистрируется онлайн, мы все равно платим аэропорту за эту услугу, которая фактически не используется. И эти расходы, конечно, закладываются в цену билета. Но нам давно пора переосмыслить подход к технологии регистрации и дать возможность пассажирам самим решать, за что платить и на чем экономить», — рассказал глава «Победы» Андрей Калмыков.



По его словам, экономия на регистрации составит около 200 руб. на человека, и авиакомпания готова «отдать эти деньги пассажирам» или не повышать на эту сумму тариф при росте расходов. Стоимость регистрации в российских аэропортах может в среднем составить около 1 тыс. руб.



«Мы уверены, что 90% людей будут регистрироваться онлайн и смогут сэкономить. Мы сразу же вычтем этот сбор из цены билета, как только получим разрешение», — добавил он.



Напомним, в начале августа «Победа» объявила, что с 28 октября вводит платную регистрацию в зарубежных аэропортах. Перевозчик называл этот шаг вынужденным, чтобы не повышать цены на билеты. Онлайн-регистрация на сайте бесплатна, система выбирает место автоматически. Если регистрироваться в зарубежном аэропорту, за эту услугу придется заплатить 25 евро.

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