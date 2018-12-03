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Челябинское УФАС возбудило дело по рекламе магазина «СамогонУрал»
3 декабрь 2018 (17:28)
УрБК, Челябинск, 03.12.2018. Челябинское УФАС России возбудило дело по наружной рекламе магазина «СамогонУрал», сообщает пресс-служба УФАС по Челябинской области.
Установлено, что на рекламных конструкциях размещаются изображения товаров и содержится текстовая информация о реализуемой в магазине продукции: «Самогонные аппараты. Made in Ural. Malinovka distillers…аппарат двойного перегона…Всё для пивоварения. Стеклотара. Спиртометры. Дистиллеры…».
По предварительной информации, распространение указанной рекламы продукции для домашнего изготовления алкогольной продукции с использованием словосочетаний «самогонные аппараты» и «всё для пивоварения» не соответствует нормативно-правовым актам и, соответственно, противоречит требованиям рекламного законодательства.
Кроме того, способ распространения наружной рекламы делает ее доступной для восприятия неопределенным кругом лиц, включая несовершеннолетних.
В рекламе присутствуют сведения на иностранном языке, что тоже содержит признаки нарушения закона о рекламе.
Заявление гражданина о необходимости проверки правомерности распространения указанной рекламы поступило в Челябинское УФАС России из аппарата правительства РФ.
Рассмотрение дела назначено на 7 декабря в 11.00.
Установлено, что на рекламных конструкциях размещаются изображения товаров и содержится текстовая информация о реализуемой в магазине продукции: «Самогонные аппараты. Made in Ural. Malinovka distillers…аппарат двойного перегона…Всё для пивоварения. Стеклотара. Спиртометры. Дистиллеры…».
По предварительной информации, распространение указанной рекламы продукции для домашнего изготовления алкогольной продукции с использованием словосочетаний «самогонные аппараты» и «всё для пивоварения» не соответствует нормативно-правовым актам и, соответственно, противоречит требованиям рекламного законодательства.
Кроме того, способ распространения наружной рекламы делает ее доступной для восприятия неопределенным кругом лиц, включая несовершеннолетних.
В рекламе присутствуют сведения на иностранном языке, что тоже содержит признаки нарушения закона о рекламе.
Заявление гражданина о необходимости проверки правомерности распространения указанной рекламы поступило в Челябинское УФАС России из аппарата правительства РФ.
Рассмотрение дела назначено на 7 декабря в 11.00.
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