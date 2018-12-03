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Прокуратура объявила предостережение замглавы города Алексею Бирюлину в связи с утверждением документации по филармонии

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2018. Прокурор г. Екатеринбурга Светлана Кузнецова объявила предостережение о недопустимости нарушения законодательства при утверждении документации по планировке территории заместителю главы Екатеринбурга Алексею Бирюлину, сообщает пресс-служба прокуратуры.



Прокуратура г. Екатеринбурга по поручению прокуратуры Свердловской области в связи с имеющейся информацией о возможных нарушениях закона при подготовке к строительству нового концертного зала филармонии, в том числе на месте многоквартирного жилого дома № 40 по ул. Карла Либкнехта, провела проверку соблюдения администрацией г. Екатеринбурга жилищного, земельного и градостроительного законодательства.



По смыслу градостроительного законодательства, решение об утверждении проектов планировки территории и проектов межевания территории (документация по планировке территории) принимается администрацией г. Екатеринбурга. До утверждения документация должна быть в обязательном порядке рассмотрена на общественных обсуждениях.



Общественные обсуждения документации по планировке территории в границах улиц Клары Цеткин — Тургенева — Первомайская — Карла Либкнехта, предполагающей снос жилого дома № 40 по ул. Карла Либкнехта, завершены.



По результатам общественных обсуждений администрацией г. Екатеринбурга сделан вывод о том, что учет поступивших от участников общественных обсуждений предложений о сохранении жилого дома № 40 по ул. Карла Либкнехта в г. Екатеринбург не представляется возможным.



В настоящее время документация по планировке территории не утверждена.



В целях предупреждения нарушений требований жилищного, земельного, градостроительного законодательства, а также прав граждан, проживающих в вышеуказанном жилом доме, сегодня, 3 декабря 2018 года, прокурор г. Екатеринбурга Светлана Кузнецова объявила предостережение о недопустимости нарушения закона заместителю главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексею Бирюлину.



Надзорные мероприятия прокуратуры продолжаются.

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