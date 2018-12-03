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В 2018 году число кибератак, направленных против клиентов «Ростелекома», выросло на 10%

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2018. С начала 2018 года специалистами зафиксировано почти 90 000 кибератак, направленных против клиентов «Ростелекома». Это на 10% больше, чем за весь прошлый год, рассказал на пресс-конференции руководитель направления кибербезопасности Екатеринбургского филиала «Ростелекома» Григорий Ахунов.



По его словам, целью подобных атак является, как правило, нажива. Кибератаки могут начаться с открытия писем от неизвестных адресатов, загрузки пиратского программного обеспечения или персональных данных, оставленных на непроверенных сайтах.



Человеческий фактор является решающим и в киберзащищенности юридических лиц. Здесь тоже кибератаки чаще всего начинаются со случайно открытого вредоносного письма. Сегодня целевые действия злоумышленников направлены на людей, и часто работают с элементами цифрового маркетинга и социальной инженерии.



«Кибербезопасность сегодня — это то, что важно для каждого. Если 10 лет назад оплата мобильным телефоном казалось фантастикой, сегодня у каждого из нас в кармане есть смартфон, доступ к которому позволяет как минимум получить доступ к личным данным, как максимум — к платежному инструменту и вашему счету в банке», — отметил Г. Ахунов.

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