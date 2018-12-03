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Плата за мобильную связь в России в 2018 году выросла на 26%

УрБК, Москва, 03.12.2018. За 10 месяцев 2018 года размер среднего платежа за оплату мобильной связи в России увеличился на 26%, составив 289 руб. в месяц, говорится в исследовании «Яндекс.Деньги».



Также на 9% вырос «средний чек» на оплату проводного интернета (до 538 руб. в месяц).



Кроме того, за указанный период на 6% увеличился «средний чек» на оплату коммунальных услуг (до 2 тыс. 273 руб.).

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