Новости дня
Плата за мобильную связь в России в 2018 году выросла на 26%
3 декабрь 2018 (16:41)
УрБК, Москва, 03.12.2018. За 10 месяцев 2018 года размер среднего платежа за оплату мобильной связи в России увеличился на 26%, составив 289 руб. в месяц, говорится в исследовании «Яндекс.Деньги».
Также на 9% вырос «средний чек» на оплату проводного интернета (до 538 руб. в месяц).
Кроме того, за указанный период на 6% увеличился «средний чек» на оплату коммунальных услуг (до 2 тыс. 273 руб.).
Также на 9% вырос «средний чек» на оплату проводного интернета (до 538 руб. в месяц).
Кроме того, за указанный период на 6% увеличился «средний чек» на оплату коммунальных услуг (до 2 тыс. 273 руб.).
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В январе-августе 2018 года средний размер потребкредитов в Челябинской области вырос на 27,2%
- В январе-августе 2018 года средний размер потребкредитов в Свердловской области вырос на 19,7%
- Средний размер автокредита в Челябинской области с начала 2018 года вырос на 1,4%
- Средний размер автокредита в Челябинской области с начала 2018 года вырос на 1,4%
- В Челябинске средний чек на ремонт за год увеличился в 1,8 раза