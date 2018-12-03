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Урожай зерновых в России в 2018 году составил 110 млн тонн в чистом весе

УрБК, Москва, 03.12.2018. Урожай зерновых в России в 2018 году, согласно предварительным данным, составил 110 млн т в чистом весе. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев президенту России Владимиру Путину на встрече, запись которой опубликована на сайте Кремля.



«У нас на сегодняшний день зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на 100% площадей. Главное, что, несмотря на несколько неблагоприятные погодные условия, нам удалось собрать хороший урожай — 110 млн т в чистом весе, это на 11% больше, чем среднегодовые значения за последние пять лет», — сказал Д. Патрушев.



Таким образом, урожай зерна оказался на уровне прогноза. При этом Минсельхоз ожидал, что пшеницы по итогам года будет собрано 70 млн т. В 2017 году Россия собрала рекордный урожай зерновых — 135,4 млн т.



Д. Патрушев сообщил, что по итогам 2018 года планируется собрать 18 млн т маслосемян, что на 1,5 млн т больше, чем годом ранее. Также практически завершен сбор урожая свеклы: он превысил 41 млн т, накопано 6,7 млн т картофеля, собрано 4,2 млн т овощей открытого грунта и почти миллион тонн овощей закрытого грунта. Также более миллиона тонн плодов и ягод.



По мнению главы Минсельхоза, полученный урожай позволит обеспечить внутреннюю потребность Российской Федерации в продовольствии и направить запланированные объемы на экспорт.



«По нашим оценкам, экспортный потенциал по зерновым культурам составит 39 млн т, из которых 34 млн — это будет пшеница. Общий объем экспорта сельхозпродукции, как мы ожидаем, по итогам этого года составит порядка 26 млрд долл. США», — добавил Д. Патрушев.

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