«Атомграды» получат средства на социальные проекты

Атомные города Свердловской области до конца 2018 года получат дополнительно 450 млн руб. из областного бюджета на развитие инфраструктуры в рамках дополнительного соглашения правительства региона с госкорпорацией «Росатом». Средства распределят в равном объеме между Заречным, Новоуральском, Лесным. Они будут направлены на реализацию социально значимых проектов — строительство и реконструкцию жилья, дорог, спортивных, культурных и образовательных объектов. Соответствующее постановление принято 29 ноября на заседании правительства Среднего Урала.Напомним, в 2011 году между госкорпорацией «Росатом» и правительством Свердловской области было подписано соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает развитие атомной промышленности в регионе, реализацию инвестиционных программ Росатома, что напрямую отражается на улучшении социально-экономической ситуации в муниципалитетах, создании новых рабочих мест, развитии инфраструктуры. При этом финансирование осуществляется за счет налоговых отчислений от деятельности атомных предприятий, которые частично возвращаются в муниципалитеты.Кроме того, глава Свердловской области Евгений Куйвашев и руководство ГК «Росатом» подписали протокол о реализации в 2018 году дополнительного соглашения, в соответствии с которым каждый из трех свердловских «атомградов» получает по 300 млн руб. Половина этих средств уже была перечислена городам, вторую же они получат в самой ближайшей перспективе.В ГО Лесной, где расположен комбинат «Электрохимприбор», отмечают, что данные средства будут традиционно направлены на важные социальные объекты. Часть проектов уже запущена и реализуется, часть запланирована на следующий год.«В частности, идет дофинансирование школы с искусственным льдом, которую мы сегодня строим. Также продолжается капитальный ремонт дома культуры «Современник» — это наш памятник местного значения. Решается ряд вопросов, связанных с благоустройством, созданием комфортной городской среды — строительством скверов, парков. У нас достаточно большой список проектов, все они направлены на улучшение качества жизни лесничан», — рассказал УрБК замглавы администрации Лесного по правовым и организационным вопросам Алексей Кузнецов.Как ранее отмечали в пресс-службе администрации ГО Заречный (зона социальной ответственности Белоярской АЭС), первая часть дополнительных отчислений в размере 150 млн руб. направлена на ремонт и оснащение образовательных учреждений городского округа; ремонт и оснащение учреждений культуры; мероприятия по благоустройству дворовых территорий, ремонт улично-дорожной сети, разработку проекта строительства набережной Белоярского водохранилища; капитальный ремонт и модернизацию жилищно-коммунального хозяйства Заречного.Оставшиеся 150 млн пойдет на строительство автодороги по ул. Энергетиков, ремонт автодороги по ул. Сиреневой; реконструкцию остановочных комплексов в городе Заречном; разработку проекта Ледового дворца.«Дополнительные финансовые средства играют важную роль в социально-экономическом и инфраструктурном развитии ГО Заречный, так как собственных средств в местном бюджете недостаточно для реализации проектов», — отметили в пресс-службе.В Новоуральском ГО (градообразующее предприятие — Уральский электрохимический комбинат), по словам его главы Александра Баранова, дополнительные средства направляются в 2018 году на завершение строительства домов на улице Садовой для переселения граждан из ветхого жилья, а также для молодых специалистов — медиков и педагогов. Также планировалось закончить возведение второй очереди школы в селе Тарасково. Кроме того, благодаря соглашению произведены капремонты в муниципальных образовательных учреждениях на общую сумму более 26 млн руб. Также реализуются ряд спортивных проектов, завершено строительство выставочно-маркетингового центра.Таким образом, благодаря поддержке ГК «Росатом» закрытые муниципалитеты Свердловской области активно реализуют программы по благоустройству, развивают инженерную и социальную инфраструктуры. Госкорпорация и правительство региона планируют продолжить сотрудничество и в 2019 году.