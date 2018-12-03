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МУП Режевского городского округа задолжало работникам зарплату на сумму 3,9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2018. В ноябре текущего года в рамках надзорных мероприятий прокуратура области выявила задолженность по заработной плате перед 193 работниками МУП Режевского городского округа «РежПром» за период с августа по сентябрь 2018 года на сумму 3,9 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Причиной образования задолженности явилась неэффективная уставная деятельность предприятия, созданного на основании постановления администрации Режевского городского округа.



По указанному факту глава администрации Режевского городского округа в ноябре 2018 года был заслушан в прокуратуре области о принимаемых мерах по ликвидации задолженности.



По итогам главе администрации муниципалитета внесено представление об устранении нарушений, по результатам рассмотрения которого долги перед работниками муниципального предприятия погашены в полном объеме.

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