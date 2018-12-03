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Арбитражный суд Уральского округа оставил в силе штраф 200 тыс. рублей ЗАО «Коммерческий Банк «Ураллига» за нарушения земельного законодательства
3 декабрь 2018 (16:56)
УрБК, Челябинск, 03.12.2018. 23 ноября 2018 года Арбитражный суд Уральского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу закрытого акционерного общества «Коммерческий Банк «Ураллига», а предписание Управления Россельхознадзора Челябинской области и решения предыдущих судов, куда банк ранее обращался с жалобами, — без изменения.
Как сообщает Управление Россельхознадзора по Челябинской области, в 2017 году ведомство проверило, как соблюдает требования земельного законодательства ЗАО «Коммерческий Банк «Ураллига». Тогда было установлено, что 13 земельных участков сельскохозяйственного назначения в Кунашакском районе не используются банком по целевому назначению и зарастают сорной и древесной растительностью.
9 октября 2017 года в отношении юридического лица в соответствии с частью 2 статьи 8.8 КоАП РФ был составлен протокол об административном правонарушении, вынесено постановление о наложении административного штрафа в размере 200 тыс. руб., выдано предписание об устранении нарушений.
Банк не согласился с постановлением надзорного органа и с октября 2017-го по ноябрь 2018-го четыре раза обращался в различные судебные инстанции, но все они оставляли решение без изменения.
Организация обратилась с кассационной жалобой в Арбитражный суд Уральского округа, который тоже оставил без удовлетворения жалобу, а решения предыдущих судов и, соответственно, предписание Управления Россельхознадзора Челябинской области — без изменения.
Как сообщает Управление Россельхознадзора по Челябинской области, в 2017 году ведомство проверило, как соблюдает требования земельного законодательства ЗАО «Коммерческий Банк «Ураллига». Тогда было установлено, что 13 земельных участков сельскохозяйственного назначения в Кунашакском районе не используются банком по целевому назначению и зарастают сорной и древесной растительностью.
9 октября 2017 года в отношении юридического лица в соответствии с частью 2 статьи 8.8 КоАП РФ был составлен протокол об административном правонарушении, вынесено постановление о наложении административного штрафа в размере 200 тыс. руб., выдано предписание об устранении нарушений.
Банк не согласился с постановлением надзорного органа и с октября 2017-го по ноябрь 2018-го четыре раза обращался в различные судебные инстанции, но все они оставляли решение без изменения.
Организация обратилась с кассационной жалобой в Арбитражный суд Уральского округа, который тоже оставил без удовлетворения жалобу, а решения предыдущих судов и, соответственно, предписание Управления Россельхознадзора Челябинской области — без изменения.
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