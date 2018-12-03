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Арбитражный суд Уральского округа оставил в силе штраф 200 тыс. рублей ЗАО «Коммерческий Банк «Ураллига» за нарушения земельного законодательства

УрБК, Челябинск, 03.12.2018. 23 ноября 2018 года Арбитражный суд Уральского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу закрытого акционерного общества «Коммерческий Банк «Ураллига», а предписание Управления Россельхознадзора Челябинской области и решения предыдущих судов, куда банк ранее обращался с жалобами, — без изменения.



Как сообщает Управление Россельхознадзора по Челябинской области, в 2017 году ведомство проверило, как соблюдает требования земельного законодательства ЗАО «Коммерческий Банк «Ураллига». Тогда было установлено, что 13 земельных участков сельскохозяйственного назначения в Кунашакском районе не используются банком по целевому назначению и зарастают сорной и древесной растительностью.



9 октября 2017 года в отношении юридического лица в соответствии с частью 2 статьи 8.8 КоАП РФ был составлен протокол об административном правонарушении, вынесено постановление о наложении административного штрафа в размере 200 тыс. руб., выдано предписание об устранении нарушений.



Банк не согласился с постановлением надзорного органа и с октября 2017-го по ноябрь 2018-го четыре раза обращался в различные судебные инстанции, но все они оставляли решение без изменения.



Организация обратилась с кассационной жалобой в Арбитражный суд Уральского округа, который тоже оставил без удовлетворения жалобу, а решения предыдущих судов и, соответственно, предписание Управления Россельхознадзора Челябинской области — без изменения.

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