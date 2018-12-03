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Общественный транспорт Челябинска полностью перейдет на газомоторное топливо в 2020 году
3 декабрь 2018 (16:37)
УрБК, Челябинск, 03.12.2018. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский обсудил реализацию программы по переводу общественного транспорта крупных городов региона на использование газомоторного топлива. Он отметил, что в Челябинске процесс завершится в 2020 году, сообщает Управление пресс-службы и информации правительства Южного Урала.
«Общественный транспорт Челябинска должен в полном объеме перейти на использование газомоторного топлива. Практическая реализация этого решения положительно скажется на экологической обстановке в Челябинске, приведет к снижению объемов выбросов, генерируемых транспортом. Задача должна решаться поэтапно, в полном объеме будет выполнена к датам проведения саммитов ШОС и БРИКС», — заявил Б. Дубровский.
В настоящий момент между правительством Челябинской области и компанией «НОВАТЭК» действует соглашение, предусматривающее перевод общественного транспорта на газомоторное топливо. Для этого для областного центра будет закуплено 300 автобусов, которые будут работать на транспортных маршрутах Челябинска и отвечать заданным требованиям. Создание заправочной инфраструктуры для них закреплено за компанией «НОВАТЭК».
По мнению губернатора, требование по использованию газомоторного топлива можно распространить и на коммунальную технику, которая будет закупаться в будущем. Ранее Б. Дубровский выступил с инициативой снижения транспортного налога для граждан, которые переведут личные автомобили на сжиженный газ.
«Общественный транспорт Челябинска должен в полном объеме перейти на использование газомоторного топлива. Практическая реализация этого решения положительно скажется на экологической обстановке в Челябинске, приведет к снижению объемов выбросов, генерируемых транспортом. Задача должна решаться поэтапно, в полном объеме будет выполнена к датам проведения саммитов ШОС и БРИКС», — заявил Б. Дубровский.
В настоящий момент между правительством Челябинской области и компанией «НОВАТЭК» действует соглашение, предусматривающее перевод общественного транспорта на газомоторное топливо. Для этого для областного центра будет закуплено 300 автобусов, которые будут работать на транспортных маршрутах Челябинска и отвечать заданным требованиям. Создание заправочной инфраструктуры для них закреплено за компанией «НОВАТЭК».
По мнению губернатора, требование по использованию газомоторного топлива можно распространить и на коммунальную технику, которая будет закупаться в будущем. Ранее Б. Дубровский выступил с инициативой снижения транспортного налога для граждан, которые переведут личные автомобили на сжиженный газ.
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