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Суд признал банкротом компанию «КапРемонтРеконструкция» в Екатеринбурге
3 декабрь 2018 (16:17)
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2018. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «КапРемонтРеконструкция» (г. Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Предприятие зарегистрировано в 2009 году. Основным видом деятельности является оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.
С иском о банкротстве ООО «КапРемонтРеконструкция» в сентябре 2017 года обратилось в суд ЗАО «Орджоникидзевская управляющая жилищная компания». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 32 млн 755 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «КапРемонтРеконструкция» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
Предприятие зарегистрировано в 2009 году. Основным видом деятельности является оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.
С иском о банкротстве ООО «КапРемонтРеконструкция» в сентябре 2017 года обратилось в суд ЗАО «Орджоникидзевская управляющая жилищная компания». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 32 млн 755 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «КапРемонтРеконструкция» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
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