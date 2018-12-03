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Суд признал банкротом компанию «КапРемонтРеконструкция» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2018. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «КапРемонтРеконструкция» (г. Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Предприятие зарегистрировано в 2009 году. Основным видом деятельности является оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.



С иском о банкротстве ООО «КапРемонтРеконструкция» в сентябре 2017 года обратилось в суд ЗАО «Орджоникидзевская управляющая жилищная компания». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 32 млн 755 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «КапРемонтРеконструкция» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

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