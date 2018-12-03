Кризис

В России начнут создавать запасы зерна для стабилизации цен на хлеб

Вице-премьер России Алексей Гордеев даст указания «о необходимости своевременного формирования зерновых запасов» руководителям профильных ведомств и правительствам регионов, чтобы сохранить оптимальные цены на продукты питания и стабилизировать ситуацию на рынке хлебопродуктов.



Как сообщает газета «Коммерсантъ», соответствующие распоряжения будут даны по итогам встречи с президентом Российского союза пекарей (РСП) Валерием Чешинским. На встрече обсуждался вопрос «обеспечения российских переработчиков качественным продовольственным зерном» и ситуация на рынке.



Президент РСП рассказал, что рост цен на зерно и муку в последние месяцы был прогнозируем. На фоне роста цен на пшеницу и, соответственно, на муку производители просят торговые сети поднять отпускные цены. Если с начала года стоимость хлеба увеличилась в среднем только на 2,3%, то теперь речь идет уже о повышении на 8-12%.



Как ранее писал УрБК, в Свердловской области в ноябре 2018 года выросли отпускные цены производителей на хлеб. Сообщалось, что с 3 декабря 2018 года хлеб «Крестьянский» из муки пшеничной 1 сорта (формовой) подорожает на 11%.

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