Новости дня

Официальный курс доллара США снизился на 24 коп., евро — на 36 коп.

УрБК, Москва, 03.12.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 декабря 2018 года. Курс долл. США снизился на 24,14 коп. до 66,29 руб., курс евро — на 36,1 коп. до 75,39 руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: