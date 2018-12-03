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Официальный курс доллара США снизился на 24 коп., евро — на 36 коп.
3 декабрь 2018 (15:54)
УрБК, Москва, 03.12.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 декабря 2018 года. Курс долл. США снизился на 24,14 коп. до 66,29 руб., курс евро — на 36,1 коп. до 75,39 руб.
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