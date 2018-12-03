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Агентство Fitch пересмотрело прогноз по рейтингу ЧТПЗ на «Стабильный», подтвердив рейтинг на уровне «BB-»

УрБК, Челябинск, 03.12.2018. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings («Fitch») пересмотрело прогноз по рейтингу Челябинского трубопрокатного завода на «Стабильный» с «Негативного», подтвердив долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «BB-», сообщает пресс-служба ПАО «ЧТПЗ».



Согласно опубликованному отчету агентства, изменение прогноза на «Стабильный» связано со снижением долговой нагрузки компании, а также c устойчивым спросом на трубную продукцию на горизонте нескольких лет. Аналитики агентства также отметили в своем отчете ведущую позицию ПАО «ЧТПЗ» на рынке, большую долю продукции с высокой добавленной стоимостью, а также долгосрочные отношения с ключевыми потребителями.



«Возвращение ЧТПЗ стабильного прогноза по рейтингу дефолта эмитента подтверждает успешность выбранной стратегии развития. Взвешенная инвестиционная политика, реализация программы операционных улучшений, а также проактивная позиция по управлению кредитным портфелем позволяет нам демонстрировать стабильные финансовые и операционные показатели», — отметил директор по финансам и экономике ПАО «ЧТПЗ» Валерий Борисов.

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