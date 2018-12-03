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Ростехнадзор приостановил деятельность ООО «Жасмин» на 90 суток из-за многочисленных нарушений
3 декабрь 2018 (14:43)
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2018. С 10 сентября по 5 октября 2018 года Ростехнадзор провел проверку общества с ограниченной ответственностью «Жасмин», занимающегося взрывными работами. Были выявлены многочисленные нарушения, а деятельность предприятия приостановлена на 90 суток.
Как сообщается на сайте Ростехнадзора, выявлено 40 нарушений требований законодательства в области промышленной безопасности. Типовой проект, распорядок проведения и технический расчет массового взрыва утверждены со стороны заказчика ООО «Жасмин» лицом, не имеющим единой книжки взрывника. Также не определен порядок подготовки и проведения массовых взрывов с предусмотренными мерами оповещения о них, не разработан план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий.
В отношении юридического лица ООО «Жасмин» Нижнесергинским районный судом Свердловской области вынесено постановление о назначении административного наказания по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ в виде приостановления деятельности опасного производственного объекта сроком на 90 суток. В адрес 2-х должностных лиц ООО «Жасмин» также были вынесены постановления об административных правонарушениях по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ.
Как сообщается на сайте Ростехнадзора, выявлено 40 нарушений требований законодательства в области промышленной безопасности. Типовой проект, распорядок проведения и технический расчет массового взрыва утверждены со стороны заказчика ООО «Жасмин» лицом, не имеющим единой книжки взрывника. Также не определен порядок подготовки и проведения массовых взрывов с предусмотренными мерами оповещения о них, не разработан план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий.
В отношении юридического лица ООО «Жасмин» Нижнесергинским районный судом Свердловской области вынесено постановление о назначении административного наказания по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ в виде приостановления деятельности опасного производственного объекта сроком на 90 суток. В адрес 2-х должностных лиц ООО «Жасмин» также были вынесены постановления об административных правонарушениях по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ.
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