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Объемы ипотечного жилищного кредитования в России в октябре выросли на 18%

УрБК, Москва, 03.12.2018. В октябре на фоне сохранения средневзвешенной процентной ставки на сентябрьском уровне 9,41% продолжили расти объемы ипотечного жилищного кредитования, сообщает пресс-служба Банка России.



За месяц было выдано 141,3 тыс. рублевых ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 300 млрд руб., что превысило сентябрьские значения на 16 и 18% соответственно, а значения октября прошлого года — на 25 и 41% соответственно.



Совокупная задолженность по ИЖК с начала года выросла на 20% и по состоянию на 1 ноября 2018 года составила 6,2 трлн руб.



Объём выданных кредитов по ипотеке в январе-октябре составил 2 371 млрд руб. — на 58% больше, чем годом ранее. Около 60% новых кредитов пошло на рефинансирование ранее полученных ссуд.



Ипотечный портфель банков вырос за последний год на 1,25 трлн руб. или на 25,4%. Просроченная задолженность по рублёвой ипотеке увеличилась за год на 5,5 млрд руб. до 61,1 млрд руб.

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