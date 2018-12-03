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Объемы ипотечного жилищного кредитования в России в октябре выросли на 18%
3 декабрь 2018 (14:22)
УрБК, Москва, 03.12.2018. В октябре на фоне сохранения средневзвешенной процентной ставки на сентябрьском уровне 9,41% продолжили расти объемы ипотечного жилищного кредитования, сообщает пресс-служба Банка России.
За месяц было выдано 141,3 тыс. рублевых ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 300 млрд руб., что превысило сентябрьские значения на 16 и 18% соответственно, а значения октября прошлого года — на 25 и 41% соответственно.
Совокупная задолженность по ИЖК с начала года выросла на 20% и по состоянию на 1 ноября 2018 года составила 6,2 трлн руб.
Объём выданных кредитов по ипотеке в январе-октябре составил 2 371 млрд руб. — на 58% больше, чем годом ранее. Около 60% новых кредитов пошло на рефинансирование ранее полученных ссуд.
Ипотечный портфель банков вырос за последний год на 1,25 трлн руб. или на 25,4%. Просроченная задолженность по рублёвой ипотеке увеличилась за год на 5,5 млрд руб. до 61,1 млрд руб.
За месяц было выдано 141,3 тыс. рублевых ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 300 млрд руб., что превысило сентябрьские значения на 16 и 18% соответственно, а значения октября прошлого года — на 25 и 41% соответственно.
Совокупная задолженность по ИЖК с начала года выросла на 20% и по состоянию на 1 ноября 2018 года составила 6,2 трлн руб.
Объём выданных кредитов по ипотеке в январе-октябре составил 2 371 млрд руб. — на 58% больше, чем годом ранее. Около 60% новых кредитов пошло на рефинансирование ранее полученных ссуд.
Ипотечный портфель банков вырос за последний год на 1,25 трлн руб. или на 25,4%. Просроченная задолженность по рублёвой ипотеке увеличилась за год на 5,5 млрд руб. до 61,1 млрд руб.
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