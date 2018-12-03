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В Свердловской области с салона красоты «Нефертити» взыскали более 70 тыс. рублей за получение ожогов в солярии
3 декабрь 2018 (13:37)
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2018. В Свердловской области с салона красоты «Нефертити» взыскали более 70 тыс. рублей за получение ожогов в солярии.
Жительница Верхнесалдинского района Валерия П. посетила солярий в салоне «Нефертити». За 10 минут ультрафиолета клиентка заплатила 200 руб.
Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, после загара женщина почувствовала жжение в груди, вскоре на коже появились волдыри, поднялась температура. Женщина обратилась в больницу, медики диагностировали инфицированный ожог молочных желез, наложили повязку. Лечение и восстановительный период оказались долгими.
Валерия обратилась в солярий с претензией о возврате денежных средств за услугу ненадлежащего качества, компенсации морального вреда к ИП Безукладниковой С. В., хозяйке салона «Нефертити», но в удовлетворении ей было отказано. Тогда клиент солярия обратилась с иском в Верхнесалдинский районный суд.
Суд назначил судебные медицинские экспертизы, которые установили, что ожоги 1 степени кожного покрова могли образоваться при избыточном воздействии лучевой энергии ультрафиолетовых ламп кабины солярия. Ответчик не представил письменные доказательства о сроке эксплуатации ультрафиолетовых ламп, журнал учета замены ламп в салоне не велся.
Суд взыскал с индивидуального предпринимателя уплаченные за услугу 200 руб., компенсацию морального вреда — 50 тыс. руб. и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя — 25 100 руб.
Ответчик, не согласившись с решением, обжаловал его в Свердловском областном суде, однако решение Верхнесалдинского районного суда оставлено без изменения.
Жительница Верхнесалдинского района Валерия П. посетила солярий в салоне «Нефертити». За 10 минут ультрафиолета клиентка заплатила 200 руб.
Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, после загара женщина почувствовала жжение в груди, вскоре на коже появились волдыри, поднялась температура. Женщина обратилась в больницу, медики диагностировали инфицированный ожог молочных желез, наложили повязку. Лечение и восстановительный период оказались долгими.
Валерия обратилась в солярий с претензией о возврате денежных средств за услугу ненадлежащего качества, компенсации морального вреда к ИП Безукладниковой С. В., хозяйке салона «Нефертити», но в удовлетворении ей было отказано. Тогда клиент солярия обратилась с иском в Верхнесалдинский районный суд.
Суд назначил судебные медицинские экспертизы, которые установили, что ожоги 1 степени кожного покрова могли образоваться при избыточном воздействии лучевой энергии ультрафиолетовых ламп кабины солярия. Ответчик не представил письменные доказательства о сроке эксплуатации ультрафиолетовых ламп, журнал учета замены ламп в салоне не велся.
Суд взыскал с индивидуального предпринимателя уплаченные за услугу 200 руб., компенсацию морального вреда — 50 тыс. руб. и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя — 25 100 руб.
Ответчик, не согласившись с решением, обжаловал его в Свердловском областном суде, однако решение Верхнесалдинского районного суда оставлено без изменения.
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