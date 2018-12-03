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В Свердловской области отмечается положительная динамика по всем макроэкономическим показателям

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2018. В Свердловской области за десять месяцев текущего года наблюдается положительная динамика по всем макроэкономическим показателям. Рост демонстрируют как промышленное производство, так и потребительский рынок.



Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, индекс промышленного производства по полному кругу организаций в январе-октябре 2018 года составил 108,8% к уровню января-октября 2017 года. Объем отгруженной промышленной продукции по полному кругу организаций региона — 1863,7 млрд руб., или 113,6% к уровню января-октября 2017 года в действующих ценах.



В январе-октябре 2018 года в хозяйствах всех категорий увеличилось производство мяса скота и птицы на убой (в живом весе) на 2,6% к уровню января-октября 2017 года, производство молока — на 2,7%, производство яиц — на 0,5%.



Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «строительство», в январе-октябре 2018 года составил 145,7 млрд руб., или 115,8% к уровню января-октября 2017 года в сопоставимых ценах. Индивидуальными застройщиками построено 53,5% введенного жилья — 659,2 тыс. кв. м.



Грузооборот автомобильного транспорта по кругу крупных и средних организаций в январе-октябре 2018 года составил 3200,7 млн тонно-км, что в сопоставимых ценах на 21% выше уровня соответствующего периода 2017 года. Объем грузовых перевозок автомобильным транспортом (по кругу крупных и средних организаций) в январе-октябре 2018 года составил 26,5 млн тонн грузов, что на 1,6% выше уровня соответствующего периода предыдущего года.



Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе–октябре 2018 года составил 912,7 млрд руб, что в сопоставимых ценах — 102,1% к уровню соответствующего периода 2017 года. Оборот общественного питания в январе-октябре 2018 года сложился в сумме 42,7 млрд руб., что в сопоставимых ценах — 103% к уровню соответствующего периода 2017 года.



Уровень регистрируемой безработицы на 1 ноября 2018 года составил 0,92%.



Крупными и средними организациями Свердловской области в январе-сентябре 2018 года получен положительный финансовый результат (прибыль за минусом убытков) в размере 245,4 млрд руб., или 144,2% к уровню января-сентября 2017 года. Прибыль крупных и средних организаций в январе-сентябре 2018 года составила 277,4 млрд руб., или 141,9% к уровню января-сентября 2017 года.



По отдельным видам деятельности отмечен значительный рост прибыли к уровню соответствующего периода предыдущего года, среди них: производство прочих транспортных средств и оборудования, деревообработка, металлургическое производство, производство химических веществ, машин и оборудования, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, добыча полезных ископаемых, производство бумаги и бумажных изделий.

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