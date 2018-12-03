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Замглавы Екатеринбурга по международным мероприятиям назначен Анатолий Гагарин
3 декабрь 2018 (12:25)
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2018. Заместителем главы Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий назначен политолог Анатолий Гагарин. Соответствующее распоряжение подписал глава города Александр Высокинский.
До настоящего времени Анатолий Гагарин возглавляет уральское отделение Фонда развития гражданского общества. Не уточняется, сохранит ли он этот пост после перехода на работу в администрацию города.
До 15 ноября 2018 года должность замглавы администрации Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий занимал Сергей Тушин.
До настоящего времени Анатолий Гагарин возглавляет уральское отделение Фонда развития гражданского общества. Не уточняется, сохранит ли он этот пост после перехода на работу в администрацию города.
До 15 ноября 2018 года должность замглавы администрации Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий занимал Сергей Тушин.
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