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Регоператоры по вывозу мусора озвучили тарифы для трех зон Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2018. Региональные операторы Свердловской области озвучили свои предложения по тарифам на вывоз и утилизацию отходов. Суммы были предоставлены правлению Региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области.



Наибольшую сумму — 1173,9 руб./куб. назвало ООО «Компания «Рифей» (Северная зона — Нижний Тагил). ЕМУП «Спецавтобаза» (Восточная зона — Екатеринбург) предложило тариф в размере 669,4 руб./куб. Первоуральское ООО «ТБО «Экосервис» (Западная зона) выдвинуло тариф в размере 670 руб./куб.



Решение об окончательном размере тарифа РЭК примет до конца декабря 2018 года.



Ранее министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов заявлял, что предельный уровень тарифа должен составить 670 руб./куб. При такой сумме с граждан будут взимать по 160 руб. в месяц за вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов.

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