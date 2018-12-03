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Фонд капремонта подал в суд на собственников многоквартирного дома из-за отсутствия доступа к чердаку

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2018. Фонд капремонта Свердловской области подал в суд на собственников многоквартирного дома из-за того, что они несколько месяцев не предоставляют доступ к чердачным перекрытиям для проведения ремонта.



Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, собственники одной из квартир екатеринбургской двухэтажки в пер. Суворовский, 14 уже несколько месяцев отказываются пускать подрядную организацию в свою квартиру для усиления балок чердачного перекрытия. Это ставит под угрозу безопасность проживания соседей дома.



Чердачное перекрытие в доме находится в неудовлетворительном состоянии. Есть угроза обрушения. После оформления акта ответственность за аварийный участок чердачных перекрытий лежит на собственниках, отказавшихся от капитального ремонта. В случае обрушения они будут обязаны возместить нанесенный соседям ущерб.



На сегодняшний день ремонтные работы по усилению чердачного перекрытия временно приостановлены. Остальные работы на объекте полностью завершены.

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