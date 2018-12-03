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Фонд капремонта подал в суд на собственников многоквартирного дома из-за отсутствия доступа к чердаку
3 декабрь 2018 (11:37)
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2018. Фонд капремонта Свердловской области подал в суд на собственников многоквартирного дома из-за того, что они несколько месяцев не предоставляют доступ к чердачным перекрытиям для проведения ремонта.
Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, собственники одной из квартир екатеринбургской двухэтажки в пер. Суворовский, 14 уже несколько месяцев отказываются пускать подрядную организацию в свою квартиру для усиления балок чердачного перекрытия. Это ставит под угрозу безопасность проживания соседей дома.
Чердачное перекрытие в доме находится в неудовлетворительном состоянии. Есть угроза обрушения. После оформления акта ответственность за аварийный участок чердачных перекрытий лежит на собственниках, отказавшихся от капитального ремонта. В случае обрушения они будут обязаны возместить нанесенный соседям ущерб.
На сегодняшний день ремонтные работы по усилению чердачного перекрытия временно приостановлены. Остальные работы на объекте полностью завершены.
Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, собственники одной из квартир екатеринбургской двухэтажки в пер. Суворовский, 14 уже несколько месяцев отказываются пускать подрядную организацию в свою квартиру для усиления балок чердачного перекрытия. Это ставит под угрозу безопасность проживания соседей дома.
Чердачное перекрытие в доме находится в неудовлетворительном состоянии. Есть угроза обрушения. После оформления акта ответственность за аварийный участок чердачных перекрытий лежит на собственниках, отказавшихся от капитального ремонта. В случае обрушения они будут обязаны возместить нанесенный соседям ущерб.
На сегодняшний день ремонтные работы по усилению чердачного перекрытия временно приостановлены. Остальные работы на объекте полностью завершены.
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