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Средняя заработная плата юристов Свердловской области составляет 35 тысяч рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2018. Средняя заработная плата юристов Свердловской области составляет 35 тыс. руб., однако соискатели с опытом более шести лет могут рассчитывать на вознаграждение почти в два раза выше. Зарплатные ожидания соискателей-юристов чуть выше, нежели предложение работодателей — в среднем 40 тыс. руб.



Как сообщает пресс-служба HeadHunter Урал, с работой юрисконсульта так или иначе связаны 64% резюме в профотрасли «Юриспруденция», с договорным правом — 60%, с корпоративным правом — 40%. Среди соискателей также наиболее популярны арбитраж, недвижимость, трудовое право, работа помощником, взыскание задолженности, налоговое право и уголовное право.



«Анализ настроения соискателей показывает, что юристы меньше большинства других специалистов опасаются увольнения и по уровню стабильности на текущем месте работы занимают третье место. Однако уверенности в том, что они смогут найти работу в короткие сроки, у юристов почти нет. По данному параметру они не входят даже в топ-10. Вероятнее всего, причина кроется в высоком уровне конкуренции, ведь в Свердловской области на одну юридическую вакансию сегодня приходится семь резюме, а в России в целом — 9,2», — сообщает руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.

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