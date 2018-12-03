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ММК укрепляет сотрудничество с Уральским трубным заводом

УрБК, Магнитогорск, 03.12.2018. В Магнитогорске состоялось заседание координационного совета ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и ОАО «Уральский трубный завод «Уралтрубпром». Стороны подвели итоги работы за десять месяцев текущего года и договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества, сообщает пресс-служба ММК.



Мероприятие является традиционным: нынешний координационный совет стал уже 17-м по счету. Дважды в год руководители и специалисты технических и коммерческих служб двух компаний встречаются поочередно на площадке покупателя и продавца для обсуждения актуальных вопросов взаимодействия, решения важных стратегических задач и определения перспективных направлений деятельности.



В этот раз в работе координационного совета приняли участие заместитель генерального директора ПАО «ММК» по продажам Николай Лядов, начальник департамента по продажам ключевым клиентам и маркетингу ПАО «ММК» Евгений Сарана, и.о. начальника технического департамента ПАО «ММК» Андрей Картунов, исполнительный директор ОАО «Уралтрубпром» Александр Михалев, коммерческий директор ОАО «Уралтрубпром» Максим Шевелев и другие руководители и специалисты. Кроме того, в заседании участвовали представители Объединенной сервисной компании комбината, а также Магнитогорского метизно-калибровочного завода «ММК-МЕТИЗ» — как потенциального поставщика сварочной проволоки для ОАО «Уралтрубпром».



На заседании были подведены итоги выполнения протокола предыдущего координационного совета, обсуждались вопросы качества металлопродукции и мероприятия по его повышению в рамках модернизации в ПАО «ММК». Стороны обсудили перспективные виды металлопродукции для ОАО «Уралтрубпром» и возможности их изготовления в ПАО «ММК» в 2018-2019 годах. Речь идет в первую очередь о криогенных и коррозионностойких марках стали. Кроме того, была рассмотрена возможность получения сварочной проволоки производства ОАО «ММК-МЕТИЗ» с требованиями ОАО «Уралтрубпром», а также другие технические и маркетинговые вопросы. Следующий координационный совет решено провести в мае-июне будущего года в Первоуральске.



По словам куратора договора поставки металлопроката в адрес ОАО «Уралтрубпром», ведущего специалиста офиса по работе с ключевыми клиентами ПАО «ММК» Павла Мосенкова, данный координационный совет вышел за рамки привычного формата проведения. Если раньше обсуждались лишь вопросы, касающиеся сотрудничества между ММК и его ключевым клиентом, компанией «Уралтрубпром», то теперь в ходе координационного совета были рассмотрены вопросы поставки сварочной проволоки ОАО «ММК-Метиз» с потребительскими качествами, соответствующими запросам ОАО «Уралтрубпром». Также происходит обмен опытом в сфере техобслуживания и ремонтов оборудования между ОАО «Уралтрубпром» и ООО «Объединенная сервисная компания», осуществляющем ТОиР оборудования ММК.



ОАО «Уралтрубпром» является одним из ключевых потребителей металлопродукции ММК среди российских трубных компаний. В прошлом году поставки магнитогорской металлопродукции в адрес компании составили 230 тыс. т, а всего с 2008 года Магнитка поставила в адрес Уральского трубного завода более 2,6 млн т металлопроката.

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