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Нижнетагильское МУП «Пригородная компания выработки тепловой энергии» задолжало сотрудникам более 2 млн рублей заработной платы

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2018. Прокуратура Пригородного района провела проверку соблюдения трудового законодательства в деятельности МУП «Пригородная компания выработки тепловой энергии». За октябрь 2018 года перед 159 сотрудниками образовалась задолженность по выплате заработной платы в размере более 2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Прокуратура района обратилась в суд с заявлениями о взыскании задолженности по начисленной, но не выплаченной работникам заработной платы. Суд заявления прокурора района удовлетворил. Также ведомство внесло представление главе Горноуральского городского округа с требованием устранения выявленных нарушений в деятельности муниципального предприятия.



Задолженность перед работниками на сумму более 2 млн руб. погашена в полном объеме.

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