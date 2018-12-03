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В Нижнем Тагиле компания «Трест 88» задолжала работникам почти 5 млн рублей заработной платы

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2018. Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила выявила нарушения требований трудового законодательства в ЗАО «Трест 88». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе надзорных мероприятий установлено, что в период с марта 2018 года по сентябрь 2018 года ЗАО «Трест 88» несвоевременно и не в полном объеме выплачивало заработную плату, что привело к формированию задолженности перед 49 работниками на сумму свыше 4,9 млн руб.



Прокуратура приняла комплекс мер, направленных на восстановление трудовых прав работников предприятия. Так, в период с февраля по сентябрь 2018 года директору ЗАО «Трест 88» объявлены предостережения о недопустимости нарушения трудовых прав граждан, внесены представления с требованиями погашения задолженности по зарплате.



В целях взыскания задолженности ведомство направило заявления о вынесении судебного приказа, которые рассмотрены и удовлетворены.



Кроме того, в отношении руководителя предприятия районная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы», по результатам рассмотрения которого руководитель оштрафован.



В результате к 29 ноября 2018 года частично погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше 4,2 млн руб.



Также прокурор Дзержинского района Нижнего Тагила направил материалы проверки для дачи уголовно-правовой оценки действиям руководства предприятия. Рассмотрев их, следственные органы возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации».

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