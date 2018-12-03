Новости дня

УралБизнесКонсалтинг стал информационным партнером 100+ Forum Russia

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2018. ИАА «УралБизнесКонсалтинг» стало информационным партнером международного форума 100+ Forum Russia, который пройдет в Екатеринбурге 5-7 декабря 2018 года. Тема форума в этом году: «Технологии информационного моделирования — начало эпохи цифрового строительства». Мероприятие пройдет в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».



На V Международный Форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia приедут известные эксперты в области проектирования и строительства. Авторы знаковых архитектурных объектов мира выступят с докладами, открытыми лекциями и мастер-классами.



Среди спикеров 100+ Forum Russia — Джереми Ким (бюро Foster + Partners), Колин Эллард (Университет Ватерлоо, Канада), Кристос Пассас (Zaha Hadid Architects, Великобритания), Борис Бернаскони (бюро Bernaskoni, Москва).



Кристос Пассас (Zaha Hadid Architects, Великобритания) прочитает открытую лекцию. Совместно с Захой Хадид архитектор принимал участие в проектах музея современного искусства Lois Richard Rosenthal Center for Contemporary Art в Цинциннати (США), моста шейха Заеда (Sheikh Zayed Bridge) в столице Объединенных Арабских Эмиратов и Музея MAXXI в Риме (Италия). В настоящее время Кристос Пассас преподает проектирование и градостроительство в Архитектурной Ассоциации в Лондоне.



Борис Бернаскони — архитектор Ельцин Центра в Екатеринбурге и Дома Новой Культуры в Первоуральске — проведет на форуме мастер-класс и семинар «Что такое знаковая архитектура и зачем она?». Он расскажет, как создать здание-трансформер, который позволяет адаптировать пространство под любое событие, и как правильно применять формулу «5Э» — «экологичность», «энергоэффективность», «эргономичность», «экономичность» и «эмоциональность». Борис Бернаскони — автор общественных зданий Matrex и «Гиперкуб» в инновационном центре «Сколково», проекта павильона ЭКСПО-2010 в Шанхае и других объектов.



Впервые в Екатеринбург приедет профессор психологии Колин Эллард, автор книги «Среда обитания. Как архитектура влияет на наше поведение и самочувствие». Темой его выступления станет «Психология высотного строительства». Он расскажет о том, как строить города с высокой плотностью населения, учитывая влияние городской среды на поведение человека. Колин Эллард является директором Urban Realities Laboratory в Университете Ватерлоо в Канаде.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: