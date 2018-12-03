Новости дня
УралБизнесКонсалтинг стал информационным партнером 100+ Forum Russia
3 декабрь 2018 (09:07)
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2018. ИАА «УралБизнесКонсалтинг» стало информационным партнером международного форума 100+ Forum Russia, который пройдет в Екатеринбурге 5-7 декабря 2018 года. Тема форума в этом году: «Технологии информационного моделирования — начало эпохи цифрового строительства». Мероприятие пройдет в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».
На V Международный Форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia приедут известные эксперты в области проектирования и строительства. Авторы знаковых архитектурных объектов мира выступят с докладами, открытыми лекциями и мастер-классами.
Среди спикеров 100+ Forum Russia — Джереми Ким (бюро Foster + Partners), Колин Эллард (Университет Ватерлоо, Канада), Кристос Пассас (Zaha Hadid Architects, Великобритания), Борис Бернаскони (бюро Bernaskoni, Москва).
Кристос Пассас (Zaha Hadid Architects, Великобритания) прочитает открытую лекцию. Совместно с Захой Хадид архитектор принимал участие в проектах музея современного искусства Lois Richard Rosenthal Center for Contemporary Art в Цинциннати (США), моста шейха Заеда (Sheikh Zayed Bridge) в столице Объединенных Арабских Эмиратов и Музея MAXXI в Риме (Италия). В настоящее время Кристос Пассас преподает проектирование и градостроительство в Архитектурной Ассоциации в Лондоне.
Борис Бернаскони — архитектор Ельцин Центра в Екатеринбурге и Дома Новой Культуры в Первоуральске — проведет на форуме мастер-класс и семинар «Что такое знаковая архитектура и зачем она?». Он расскажет, как создать здание-трансформер, который позволяет адаптировать пространство под любое событие, и как правильно применять формулу «5Э» — «экологичность», «энергоэффективность», «эргономичность», «экономичность» и «эмоциональность». Борис Бернаскони — автор общественных зданий Matrex и «Гиперкуб» в инновационном центре «Сколково», проекта павильона ЭКСПО-2010 в Шанхае и других объектов.
Впервые в Екатеринбург приедет профессор психологии Колин Эллард, автор книги «Среда обитания. Как архитектура влияет на наше поведение и самочувствие». Темой его выступления станет «Психология высотного строительства». Он расскажет о том, как строить города с высокой плотностью населения, учитывая влияние городской среды на поведение человека. Колин Эллард является директором Urban Realities Laboratory в Университете Ватерлоо в Канаде.
На V Международный Форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia приедут известные эксперты в области проектирования и строительства. Авторы знаковых архитектурных объектов мира выступят с докладами, открытыми лекциями и мастер-классами.
Среди спикеров 100+ Forum Russia — Джереми Ким (бюро Foster + Partners), Колин Эллард (Университет Ватерлоо, Канада), Кристос Пассас (Zaha Hadid Architects, Великобритания), Борис Бернаскони (бюро Bernaskoni, Москва).
Кристос Пассас (Zaha Hadid Architects, Великобритания) прочитает открытую лекцию. Совместно с Захой Хадид архитектор принимал участие в проектах музея современного искусства Lois Richard Rosenthal Center for Contemporary Art в Цинциннати (США), моста шейха Заеда (Sheikh Zayed Bridge) в столице Объединенных Арабских Эмиратов и Музея MAXXI в Риме (Италия). В настоящее время Кристос Пассас преподает проектирование и градостроительство в Архитектурной Ассоциации в Лондоне.
Борис Бернаскони — архитектор Ельцин Центра в Екатеринбурге и Дома Новой Культуры в Первоуральске — проведет на форуме мастер-класс и семинар «Что такое знаковая архитектура и зачем она?». Он расскажет, как создать здание-трансформер, который позволяет адаптировать пространство под любое событие, и как правильно применять формулу «5Э» — «экологичность», «энергоэффективность», «эргономичность», «экономичность» и «эмоциональность». Борис Бернаскони — автор общественных зданий Matrex и «Гиперкуб» в инновационном центре «Сколково», проекта павильона ЭКСПО-2010 в Шанхае и других объектов.
Впервые в Екатеринбург приедет профессор психологии Колин Эллард, автор книги «Среда обитания. Как архитектура влияет на наше поведение и самочувствие». Темой его выступления станет «Психология высотного строительства». Он расскажет о том, как строить города с высокой плотностью населения, учитывая влияние городской среды на поведение человека. Колин Эллард является директором Urban Realities Laboratory в Университете Ватерлоо в Канаде.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Одной из новых тем 100+ Forum Russia в Екатеринбурге станет реновация городских территорий мегаполисов
- На форуме 100+ в Екатеринбурге обсудят новые стандарты благоустройства современных мегаполисов
- Архитектор бюро Zaha Hadid Architects рассказал, что дома на Карла Либкнехта не было в техзадании проекта
- Форум 100+ Forum Russia 2015 в Екатеринбурге соберет 27 делегаций
- На 100+ Forum Russia в Екатеринбурге выступят 260 спикеров