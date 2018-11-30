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УБРиР выступил на XI Петербургском международном инновационном форуме

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2018. Директор по разработке digital-решений Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Александр Патешман стал экспертом XI Петербургского международного инновационного форума (ПМИФ). Об этом сообщает пресс-служба банка.



В рамках сессии ПМИФ «Финансовые технологии, банки и их руководители, претендующие на лидерство в отрасли» А. Патешман выступил с докладом, посвященным текущему состоянию и мировым трендам дистанционного банкинга. Также он рассказал об успешном опыте УБРиР в разработке и внедрении современного мобильного банка.



«Мы не просто внимательно следим за digital-трендами, но стараемся их предугадывать, а по мере возможности — самостоятельно формировать. Наш основной принцип — постоянное совершенствование цифровых решений, ведь приложения и сервисы, которые сегодня выглядят передовыми, могут потерять актуальность за пару месяцев», — отметил А. Патешман.



Отметим, УБРиР последовательно придерживается стратегии mobile first, которая предполагает перевод основного количества операций в смартфоны клиентов.



«Мы стремимся сделать мобильный банк полноценным инструментом управления финансами, использование которого позволяет клиентам обходиться без посещения отделений. К 2020 году у нас есть желание превратить мобильный банк УБРиР в полноценную экосистему, которая позволит не только совершать банковские операции, но и оперативно решать другие повседневные задачи, такие как покупка билета на самолет, заказ еды из ресторана, запись в поликлинику», — добавил А. Патешман.



ПМИФ — один из самых влиятельных и авторитетных российских форумов, посвященных современным технологиям, подчеркнул эксперт.



«Мы с коллегами рады возможности принять участие в формировании деловой программы мероприятия и поделиться своими идеями насчет того, в каких ключевых направлениях может идти развитие инноваций», — заключил А. Патешман.



Петербургский международный инновационный форум — дискуссионная площадка, на которой ведущие российские и зарубежные эксперты в сфере инноваций говорят о ключевых тенденциях развития рынка технологий в России и мире. Кроме того, на экспозиции ПМИФ-2018 крупнейшие технологические компании презентуют научные и технические разработки в сфере медицины, информационных технологий, приборостроения и безопасности, а прогрессивные высшие учебные заведения делятся опытом реализации молодежной инновационной политики.

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