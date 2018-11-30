Кризис
В Челябинской области через границу не пропустили 4,5 тонны колбасы и 500 килограмм сгущенного молока
30 ноябрь 2018 (16:33)
Сотрудники управления Россельхознадзора по Челябинской области не пропустили на многостороннем автомобильном пункте «Бугристое» партию продуктов питания.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, с территории России в Казахстан попытались вывезти 4,5 т колбасных изделий и 564 кг сгущенного молока и сливок. Уроженец города Еманжелинска, пытавшийся вывезти продукты питания, не предоставил ветеринарно-сопроводительных документов.
Партию сгущенного молока и колбасных изделий сотрудники надзорного ведомства вернули в пункт отправления для оформления документов.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, с территории России в Казахстан попытались вывезти 4,5 т колбасных изделий и 564 кг сгущенного молока и сливок. Уроженец города Еманжелинска, пытавшийся вывезти продукты питания, не предоставил ветеринарно-сопроводительных документов.
Партию сгущенного молока и колбасных изделий сотрудники надзорного ведомства вернули в пункт отправления для оформления документов.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Челябинской области через границу не пропустили 4,5 тонны колбасы и 500 килограмм сгущенного молока
- В Екатеринбург запретили ввоз 21 тонны соли из-за отсутствия ветеринарного сертификата
- Россельхознадзор пресек попытку незаконного вывоза 9,5 тонн творога из Свердловской области в Казахстан
- В Челябинской области за два дня задержали почти 6 тонн сельхозпродукции
- Россельхознадзор пресек вывоз 19 тонн молока из Кургана в Казахстан